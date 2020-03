USA passerer 100.000 smittetilfælde

Kurven for antallet af coronasmittede i USA stiger stejlt i disse dage. Sent fredag aften dansk tid er 100.717 personer bekræftet smittet i landet.

Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University.

USA er dermed det første land, som passerer 100.000 smittetilfælde. 1554 personer smittet med coronavirus i USA er døde, heraf flest i delstaten New York.

Sent torsdag aften blev Kina overhalet af USA som det land med flest coronasmittede. I Kina er der knap 82.000 smittetilfælde, og landet er siden torsdag aften også blevet overhalet af Italien.

I Italien er der aktuelt 86.498 smittede med coronavirus.

Det er fortsat Italien, som er det land, hvor flest personer smittet med virusset er døde. 9134 coronasmittede personer har mistet livet i landet.

USA's præsident, Donald Trump, har skrevet under på, at der nu kan indkaldes folk fra den militære reserve, oplyser han på et pressemøde fredag aften dansk tid.

Det vil tillade mobilisering af personale i sundhedssektoren, siger præsidenten.

Trump siger også, at der inden for de næste 100 dage vil blive produceret 100.000 respiratorer.

- Italien vil have respiratorer, Spanien vil have respiratorer, Tyskland vil have respiratorer. De vil alle have respiratorer. Vi kommer til at producere en masse respiratorer.

- Vi tager hånd om vores egne behov, men vil også hjælpe andre lande, siger han.

Donald Trump har fredag underskrevet et dekret med ordre om, at bilproducenten General Motors fremstiller respiratorer til brug for coronapatienter.

Trump genaktiverede i sidste uge en lov, den såkaldte Defense Production Act.

Det er en sjældent anvendt lov, der giver regeringen mulighed for i krisetider at beordre virksomheder til at fremstille bestemte varer såsom medicinsk udstyr.