USA pumper olie fra strategisk reserve ud på markedet

Præsident Joe Biden har tirsdag givet ordre til at frigive 50 millioner tønder råolie fra USA's strategiske reserve.

Det sker i et koordineret forsøg på at tøjle de stigende priser på brændstof verden over.

Det kommer til at gøre en forskel for de amerikanere, der skeler nervøst til den stigende pris for at fylde tanken på deres biler, siger præsidenten tirsdag aften dansk tid på et pressemøde i Det Hvide Hus.

- Det vil tage tid, men inden længe bør I se prisen på benzin gå ned, siger Biden ifølge nyhedsbureauet AFP.

På et år er prisen på benzin steget med mere end 50 procent.

Præsidentens popularitet er dalet i takt med, at både prisen på brændstof og inflationen generelt er gået i vejret.

Prisen på råolie er faldet på det seneste, men det ser ikke ud til, at olie- og gasselskaberne lader det prisfald komme kunderne til gode, bemærker Biden på pressemødet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han tilføjer, at prisstigninger som dem, USA har oplevet på olie, gas og benzin, typisk aftager igen med tiden.

- Det betyder ikke, at vi bare skal se til og vente på, at priserne falder af sig selv, siger præsidenten.

Også andre lande, der er storforbrugere af olie og benzin, pumper mere brændstof på markedet fra deres respektive reserver.

- Frigivelsen vil ske parallelt med andre store energiforbrugere, der frigiver deres strategiske reserver. Det gælder Kina, Indien, Japan, Sydkorea og Storbritannien, meddelte Det Hvide Hus tidligere tirsdag.

Den olie, som nu sendes ud fra den strategiske reserve i USA, vil ramme det amerikanske marked i midten og slutningen af december, skriver Reuters.

Det er første gang, at USA koordinerer udpumpningen sammen med andre af verdens store energiforbrugere.