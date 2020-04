USA registrerer hidtil flest døde med coronavirus på 24 timer

USA registrerer 1169 dødsfald som følge af coronavirus i løbet af 24 timer.

Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University natten til fredag dansk tid.

De 1169 er det højeste antal registrerede dødsfald på et enkelt døgn i landet hidtil. Tallet omfatter stigningen fra klokken 02.30 natten til torsdag dansk tid til klokken 02.30 natten til fredag dansk tid.

Det er tredje dag i træk, at USA registrerer over 800 dødsfald.

Torsdag blev 884 personer registreret døde, hvilket var det hidtil højeste antal dengang. De 1169 dødsfald er en stigning på 32 procent fra torsdag.

De 1169 dødsfald er samtidig det højeste antal, der er blevet registreret på 24 timer på verdensplan.

Den triste rekord tilhørte tidligere Italien, der den 27. marts registrerede 969 døde med virusset i løbet af et døgn.

I alt er knap 6000 døde med coronavirusset i USA. Over 244.000 er blevet registreret som smittet, mens over 9000 af dem er meldt raske igen. Det er en stigning på flere end 30.000 smittede på 24 timer.

På verdensplan er over 52.000 mennesker døde.

Italien er hårdest ramt med over 13.000 dødsfald, mens Spanien er nummer to med over 10.000 døde. Herefter følger USA.

I Kina, hvor virusset brød ud i december, er over 3300 registreret som døde.

På globalt plan er over en million personer blevet registreret som smittet. Her skal der dog medregnes et stort mørketal, da mange lande har forskellige teststrategier.

I USA står det værst til i millionbyen New York City, der har registreret over 1500 dødsfald og nærmer sig 50.000 registrerede smittetilfælde.

USA's vicepræsident, Mike Pence, sagde torsdag lokal tid på et pressemøde ved Det Hvide Hus i Washington D.C., at flere end 1,3 millioner test for coronavirus er udført i landet.

USA's regering har udtalt, at den forventer mellem 100.000 og 200.000 dødsfald som følge af coronavirusset.