USA strammer sanktionerne over for Rusland efter Butja

Krigen i Ukraine og den tilsyneladende massakre på civile i Butja nordvest for Kyiv får onsdag USA til at stramme landets sanktioner over for Rusland.

Det oplyser Det Hvide Hus i Washington.

De nye sanktioner rammer blandt andet to store russiske banker, Sberbank og Alfa Bank.

Præsident Vladimir Putin og udenrigsminister Sergej Lavrovs voksne børn samt Lavrovs kone rammes.

Tidligere præsident Dmitrij Medvedev, der er næstformand i det russiske sikkerhedsråd, omfattes også af sanktioner.

- Disse enkeltpersoner har beriget sig på bekostning af det russiske folk. Nogle af dem er ansvarlige for at levere den nødvendige støtte til at opretholde Putins krig i Ukraine. Sådan lyder det i erklæringen fra Det Hvide Hus.

Den britiske regering meddeler samtidig, at den fra udgangen af 2022 ophører med at importere russisk kul og olie. På samme tid indefryses de russiske banker Sberbank og Credit Banks værdier.

Briterne skærper også deres indsats mod russiske oligarker og strategiske industrier, som russere har investeret i.

USA's finansminister, Janet Yellen, siger, at det skal tilstræbes, at Rusland ikke kan være en aktiv del af internationale organisationer. Hun siger samtidig om et kommende G20-møde i Indonesien, at USA ikke deltager, hvis Rusland møder op. Og det kommer til at gælde alle følgende topmøder for de 20 største økonomier i verden.