USA tiltaler aktiv militærmand for rolle i kongresuro

USA's justitsministerium har tiltalt en mand fra Virginias Nationalgarde i forbindelse med optøjerne ved Kongressen i sidste uge.

Det oplyser en unavngiven embedsmand torsdag.

Der er tale om en mand ved navn Jacob Fracker. Han er det første kendte tilfælde af en person, der stadig er aktiv i USA's militær, til at blive anholdt efter sidste uges begivenheder.

Jacob Fracker (tv) giver fingeren til kameraet sammen med Thomas Robertson på et selfiebillede taget under optøjerne i Kongressen 6. januar. (Arkivfoto) Foto: Usao For Dc/Reuters

Ud over at være i Nationalgarden arbejder Fracker også som politimand.

Han er blevet tiltalt for at deltage i optøjerne sammen med en anden politimand ved navn Thomas Robertson, efter at de to blev fotograferet inde i kongresbygningen, mens de 'kom med et uanstændigt budskab foran en statue'.

Det oplyste USA's justitsministerium onsdag uden at sige, at Fracker stadig er aktiv i Nationalgarden.

Begge havde fri fra deres arbejde som betjente, mens optøjerne fandt sted.

Havde fri

Virginias Nationalgarde meddeler torsdag, at Jacob Fracker er korporal, og at han gør tjeneste som infanterist.

Det oplyses også, at Nationalgarden nu vil foretage en undersøgelse af sagen.

Nationalgarden er de amerikanske delstaters egne væbnede styrker. Den amerikanske præsident er i sidste instans deres øverstkommanderende, men under normale omstændigheder er det delstaternes guvernører, som har kommandoen over garden.

Det var netop medlemmer af Virginias Nationalgarde, der blev kaldt ind for at hjælpe med at sikre Kongressen, efter at den var blevet overrendt af Trump-støtter.

Men Jacob Fracker havde også fri fra sit arbejde hos Nationalgarden på dagen for optøjerne.

En ledende embedsmænd i USA's militær siger torsdag, at ekstremistiske holdninger er blevet mere fremtrædende i landets militær det seneste år.

Flere medier har tidligere beskrevet, at en tidligere oberstløjtnant i det amerikanske luftvåben ved navn Larry Rendell Brock også er blevet tiltalt for sin rolle i optøjerne.

