USA vil sætte Rusland stævne - hvis det ikke invaderer Ukraine

Udenrigsministrene fra USA og Rusland har aftalt at mødes i slutningen af næste uge.

Det oplyser en talsperson for det amerikanske udenrigsministerium natten til fredag dansk tid.

Mødet mellem Antony Blinken og Sergej Lavrov er ifølge talspersonen betinget af, at Rusland ikke invaderer Ukraine. Der er ingen oplysninger om, præcist hvornår eller hvor mødet skal finde sted.

Det er Lavrov, der har inviteret Blinken til et møde. Tidligere torsdag oplyste den amerikanske udenrigsminister, at han skriftligt havde foreslået Lavrov at mødes næste uge i Europa.

I det hele taget er der hektisk diplomatisk aktivitet for at finde en løsning på konflikten mellem Rusland på den ene side og Ukraine samt en række vestlige lande på den anden side.

Fredag er USA's præsident, Joe Biden, således vært for et stort telefonmøde om krisen i Ukraine med lederne fra en række lande samt Nato og EU. Det oplyser den canadiske premierminister, Justin Trudeaus, kontor.

Biden har flere sagt, at en russisk invasion af Ukraine kan være lige op over. Rusland har gentagne afvist, at det påtænker et militært angreb.

Over 100.000 russiske soldater menes at være opmarcheret i området nær grænsen til Ukraine.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, forsøger blandt andet at få en formel garanti for, at Nato aldrig vil tillade, at Ukraine eller andre tidligere sovjetstater bliver medlem af forsvarsalliancen.

Rusland kræver også, at USA trækker alle sine væbnede styrker ud af Central- og Østeuropa samt de baltiske lande.

Det fremgår af et russisk svar på et amerikansk sikkerhedsforslag.

Svaret blev offentliggjort torsdag af Ruslands udenrigsministerium.

Rusland fremsatte i december en række omfattende sikkerhedskrav til både Nato og USA. Det er USA's svar på disse sikkerhedskrav, som Rusland torsdag svarede tilbage på.