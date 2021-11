USA vil udvide vaccineproduktion med en milliard doser

USA ønsker at producere yderligere en milliard doser af mRNA-vacciner hvert år med start i 2022.

Det oplyser Det Hvide Hus' covid-19-responskoordinator, Jeff Zients, på et pressemøde onsdag lokal tid ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det skal både være til den nuværende coronapandemi og fremtidige trusler.

Vacciner af typen mRNA bliver brugt til at vaccinere store dele af verdens befolkning mod coronavirus.

- Målet med dette program er at udvide den eksisterende kapacitet med yderligere en milliard doser per år med produktionsstart i anden halvdel af 2022, siger Jeff Zients på et pressemøde ifølge AFP.

For at nå det mål vil det amerikanske sundhedsministerium ifølge Zients rådføre sig med firmaer, der har erfaring med at producere mRNA-vacciner, således at USA bedst muligt kan øge produktionen.

Planen vil ifølge ham medføre, at USA - ud over at skaffe doser til den amerikanske befolkning - også kan hjælpe andre lande.

Indtil videre har USA i alt leveret 250 millioner doser til 110 lande gratis, lyder det fra Jeff Zients.

- Dette program vil også hjælpe os med at producere doser inden for seks til ni måneder efter identifikation af et fremtidigt patogen.

WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus har tidligere kritiseret USA for at tilsidesætte den globale folkesundhed, fordi landet prioriterer at beskytte egne borgere med et tredje vaccinestik i stedet for at donere vacciner til fattigere lande.

På trods af visse verdensdeles lave vaccinetilslutninger har flere lande - heriblandt Danmark - besluttet, at visse grupper kan få et tredje stik med en vaccine.

USA har ifølge Johns Hopkins University haft 767.431 dødsfald blandt smittede med coronavirus og 47.420.114 smittetilfælde.

Af USA's befolkning på 333,7 millioner mennesker er 58 procent færdigvaccinerede mod coronavirus. Yderligere 10 procent af befolkningen har fået første stik, men mangler altså stadig nummer to. Det viser tal fra statistikbanken Our World in Data.