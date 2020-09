'Usædvanlig og ekstrem' måling på Svalbard

Årets sommer blev den varmeste nogensinde registreret i den norske øgruppe Svalbard, der er et arktisk område nord for Norge.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB sent lørdag aften.

- Årets sommer var ekstrem, men temperaturstigningen på Svalbard har været markant de seneste 30 år og skiller sig ud fra de foregående 90 år, siger klimaforsker Ketil Isaksen ved Norges Metrologiske Institut ifølge NTB.

- Vi ser en klar tendens med varmere og varmere somre. Og dette års sommer var usædvanlig, tilføjer han.

Isaksen har siden 1990'erne overvåget både permafrosten på Svalbard og opvarmningen.

Fra 1899 har der været registreret temperaturer for øgruppen, og siden da har der aldrig været målt så varm en sommer som den i år.

Sommertemperaturen, det vil sige gennemsnitstemperaturen for juni, juli og august, varierer fra år til år. Frem til 1990 varierede den typisk med en halv til en hel grad over eller under normalen.

Men siden 1997 er der ikke registreret en eneste sommer med middeltemperaturer under normalen, siger Ketil Isaksen.

Den varmeste dag blev målt 25. juli, hvor det var 21,7 grader.

Varmen skyldtes lune luftstrømme fra Rusland, lød vurderingen fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) i juli.

- Vi har jo altså haft en juli, hvor det har været rimelig køligt i Vesteuropa, og det har betydet, at der har været meget varme østpå.

- Og så er det ophobningen af den varme, som måske lige har fået et skub længere nordpå og er nået Svalbard. Så en direkte følge af klimaforandringerne, det synes jeg ikke, man kan sige, sagde vagthavende meteorolog ved DMI Henning Gisselø i juli.

De høje temperaturer i juli på Svalbard betød, at der var meget smeltevand, hvilket medførte en langt højere vandstand end normalt i juli.

Det gjaldt særligt i den tidligere mineby Longyearbyen, hvor der i gennemsnit var seks grader varmt om sommeren.