USA's borgere opfordres til ikke at rejse under højtid

Den amerikanske sundhedsmyndighed CDC anbefaler, at amerikanerne ikke rejser under ferien Thanksgiving i næste uge.

Man vil undgå, at der i forbindelse med helligdagen sker en øget spredning af covid-19.

USA har passeret en kvart million døde med coronavirus.

CDC siger, at det en 'stærk anbefaling', at folk bliver hjemme, men ikke et krav.

Opfordringen kommer, efter en lang række delstater kan melde om en voldsom stigning i smittede med covid-19.

Thanksgiving er i år torsdag 26. november. Onsdagen, dagen inden Thanksgiving, plejer at være årets største rejsedag i USA. Millioner af amerikanere gør det til en forlænget weekend, hvor de besøger deres familie.

- Vi er foruroliget over den eksponentielle stigning i sygdomstilfælde, hospitalsindlæggelser og dødsfald, siger en repræsentant for CDC.

CDC råder borgere til i anledning af Thanksgiving ikke at være i selskab med personer, som ikke har boet i den samme husstand i mindst to uger.

For de, der alligevel gør det, anbefaler CDC, at de medbringer deres egen mad og deres eget bestik. Og så bør de helst fejre Thanksgiving udendørs.

Hvis det sker inden døre, så bør det ske for åbne vinduer, gerne med en ventilator sat i det åbne vindue, så der kan blæses frisk luft ind i rum, hvor folk sidder, hedder det.

251.328 personer er døde i USA med covid-19, rapporterer Johns Hopkins University, torsdag. Universitetet registrerer smitteudviklingen og dødsfaldene i USA og resten af verden.

Over 11,6 millioner amerikanere er eller har været registreret smittet med coronavirus. USA har 328 millioner indbyggere.