USA's centralbank hæver renten

Den amerikanske centralbank hæver sin ledende rente.

Det skriver nyhedsbureauet AFP, efter at centralbanken onsdag aften dansk tid har afsluttet sit seneste rentemøde.

På rentemødet er der taget beslutning om at hæve renten til 0,75-1,0 procent. Det er en stigning på 0,50 procentpoint i forhold til det hidtidige niveau.

Det er samtidig første gang siden år 2000, at centralbanken hæver sin rente med mere end 0,25 procentpoint, der plejer at være det typiske stigningsniveau.

Sidst banken hævede sin rente var i marts. Her blev renten hævet med netop 0,25 procentpoint. Det var første gang siden 2018, at banken hævede renten.

Rentestigningerne skal ses i lyset af, at centralbanken har ført en meget lempelig pengepolitik over en årrække. Nu er økonomien forbedret så meget, at det ifølge centralbanken er blevet tid til at stramme pengepolitikken igen.

Den øverste direktør i den amerikanske centralbank, Jerome Powell, har dog ved en tidligere lejlighed sagt, at banken er kommet for sent i gang med at stramme pengepolitikken.

Med det har han henvist til, at inflationen ikke har været højere i over 40 år, der er stor efterspørgsel på arbejdskraft, og ledigheden er samtidig lav.

- Det forklarer også, hvorfor den amerikanske centralbank nu strammer pengepolitikken i et hurtigere tempo, end vi længe har været vant til, siger Mikael Olai Milhøj, chefanalytiker i Danske Bank, i en kommentar.

Han ser en stor sandsynlighed for, at centralbanken vil fortsætte med at hæve renten på kommende rentemøder, og at stigningerne kan blive på 0,50 procentpoint - ligesom på det senest afsluttede rentemøde.

Til sammenligning er den ledende rente i Den Europæiske Centralbank, ECB, stadig negativ. Den ligger således i øjeblikket i minus 0,50 procent.

Der er dog blandt økonomer forventning om, at ECB vil hæve sin rente snart, og at den første rentestigning kommer enten i juli eller september.

Renteudviklingen i ECB følges med særligt stor interesse i Danmark, da der fra dansk side føres fastkurspolitik for kronen i forhold til euro. For at leve op til den politik er Nationalbanken nødt til at lægge sig tæt på ECB's rente.

Det er også årsagen til, at Nationalbanken plejer at ændre sin rente, når ECB har ændret sin.