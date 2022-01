USA's forsvarsminister er blevet testet positiv for covid-19

USA's forsvarsminister, Lloyd Austin, er søndag blevet testet positiv for covid-19.

Det oplyser ministeren i en udtalelse på det amerikanske forsvarsministeriums hjemmeside.

Her fremgår det, at han har milde symptomer, og at han vil være karantæne i sit hjem de næste fem dage i overensstemmelse med sin læges anvisninger samt retningslinjer fra USA's Center for Sygdomsbekæmpelse og Forebyggelse (CDC).

Lloyd Austin mødtes sidst med USA's præsident, Joe Biden, 21. december, oplyser han.

Det var mere end en uge inden, han begyndte at få symptomer. Han blev desuden testet negativ samme morgen.

Både hans ledelsesteam samt præsidenten er oplyst om ministerens coronaresultat.

- I den grad det er muligt, planlægger jeg at deltage virtuelt i den kommende uge i de centrale møder og diskussioner, der er nødvendige for at informere min situationsbevidsthed og beslutningstagning, siger Austin i udtalelsen.

Viceforsvarsminister Kathleen Hicks vil repræsentere Lloyd Austin i andre sager, hvor det er relevant.

Hans stab er desuden gået i gang med at kontaktopspore og teste alle dem, som han været i kontakt med over den seneste uge.

- Jeg har ikke været i Pentagon (USA's forsvarsministerium red.) siden torsdag, hvor jeg kort mødtes - og kun mødtes - med få medlemmer fra min stab.

- Vi var ordentligt maskerede og holdt afstand hele vejen igennem, siger den 68-årige minister.

Derudover har Austins læge gjort det klart for ham, at det, at han er fuldt vaccineret og fik 3. vaccinestik i starten af oktober, har gjort infektionen meget mere mild, end den ellers ville have været.

- Og det er jeg taknemmelig for, siger han.

Lloyd Austin, der er USA's første sorte forsvarsminister, bad om at blive testet søndag efter at have udvist symptomer, mens han var hjemme på ferie.