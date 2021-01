USA's kongresbygning blev lukket ned 'på grund af sikkerhedstrussel'

Kongresbygningen i Washington, D.C. blev mandag eftermiddag dansk tid lukket ned på grund af det, der i højttalerne blev kaldt en 'ekstern sikkerhedstrussel', skriver flere medier.

Alarmen betød, at ingen måtte komme ind i eller ud af bygningen, og alle blev opfordret til at holde sig væk fra døre og vinduer.

Ifølge CNN-journalist Manu Raju, der befinder sig i bygningen, var der dog tale om en mindre nedlukningen, og bygningen skulle i skrivende stund være blevet åbnet igen.

Han skriver på Twitter, at han har talt med det lokale brandvæsen, som fortæller, at der var tale om en minimal brand i et telt uden for bygningen, som er blevet slukket igen.

'Han fortæller, at indsatsen var 'meget minimal', og at det var 'så godt som en ikke-hændelse',' skriver Manu Raju på Twitter.

Den kortvarige nedlukning kommer på et tidspunkt, hvor mange ekstra opmærksomme, idet man frygter et angreb i Washington, D.C. i forbindelse med Joe Bidens indsættelse 20. januar.

6. januar havde et flok mere eller mindre bevæbnede demonstranter held med at komme ind i Kongressen, da resultatet af præsidentvalget formelt skulle godkendes.

