USA's topekspert kritiserer delstater for genopblussen

Den amerikanske regerings ledende rådgiver under coronakrisen, Anthony Fauci, siger, at en genopblussen af virustilfælde i USA skyldes, at landet ikke lukkede helt ned.

Det siger Fauci mandag under et virtuelt interview på Stanford University i USA, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Vi lukkede ikke ordentligt ned, og det er grunden til, at der er kommet stigninger.

- Det begyndte at gå nedad, og så ramte vi et plateau, der stadig lå på et højt niveau med omkring 20.000 smittetilfælde om dagen. Så begyndte vi at genåbne, og nu ser vi stigninger i flere delstater, siger Anthony Fauci.

Fauci understreger vigtigheden i basale sikkerhedsforanstaltninger som fysisk afstand, ansigtsmasker, at undgå forsamlinger og vaske hænder.

- De foranstaltninger, som er simple, kan ændre omstændighederne. Jeg tror på, at vi kan gøre det, og vi bør gøre det, siger han ifølge Reuters.

Fauci opfordrer også delstater til at følge retningslinjerne fra regeringens viruseksperter. De har lagt planer ud fra, hvornår og hvordan delstaterne bør genåbne.

Men flere delstater er begyndt at genåbne, før de har opfyldt kravene fra eksperterne.

Flere delstater, herunder Texas og Florida, har registreret rekordmange nye smittetilfælde, efter at de begyndte at genåbne.

USA's præsident, Donald Trump, kritiserede mandag sundhedseksperter i sin egen regering. Trump har tidligere kaldt restriktioner, om blandt andet hvornår skoler må genåbne, for alt for strikse, skriver Reuters.

I sidste uge sagde Trump i et interview med Fox News, at Fauci har begået en del fejl under coronakrisen. Trump tilføjede, at han har et godt forhold til Fauci, men at de ikke altid er enige.

USA er det land med flest registrerede smittetilfælde og dødsfald på verdensplan med over 3,3 millioner smittetilfælde og 135.000 døde, viser tal fra Johns Hopkins University.

Ifølge statistiksiden Worldometers.info har USA syvendeflest dødsfald per indbygger og tiendeflest smittede per indbygger, hvis man fraregner småstater som Andorra og San Marino.