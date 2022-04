USA's udenrigsminister er ankommet til Kyiv

For første gang siden krigens start i Ukraine er amerikanske toppolitikere søndag på besøg i den ukrainske hovedstad, Kyiv.

Det oplyser den ukrainske præsidents rådgiver Oleksij Arestovytj søndag aften i en video på sociale medier. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er USA's udenrigsminister, Antony Blinken, og forsvarsminister Lloyd Austin, der søndag er ankommet til byen for blandt andet at mødes med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Zelenskyj annoncerede lørdag besøget.

USA har dog på intet tidspunkt bekræftet, at Blinken og Austin skulle besøge den ukrainske hovedstad. Heller ikke søndag har USA udtalt sig om besøget.

Reuters har søndag ikke uafhængigt fået bekræftet, at de to højtstående amerikanske politikere er ankommet til hovedstaden.

Det vides ikke umiddelbart, præcis hvad Blinken og Austin skal diskutere med Zelenskyj. Den ukrainske præsident har den seneste tid haft besøg af en lang toppolitikere - herunder den danske statsminister, Mette Frederiksen.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har tidligere afvist at besøge Kyiv.

- Der er ingen planer for præsidenten om at tage afsted. Det vil jeg gerne gentage, sagde Bidens pressetalskvinde, Jen Psaki, tidligere på ugen.

Blinken og Austins besøg søndag sker, på et tidspunkt hvor ortodokse kristne i Ukraine forsøger at fejre påske til trods for den igangværende krig.

- Vi er inspirerede af de ortodokse kristnes modstandskraft over for præsident Putins brutale krig, skriver Antony Blinken på Twitter.

- Vi fortsætter med at støtte dem og ønsker dem og alle andre, der fejrer påske, håb og en hurtig tilbagevenden til fred, lyder det.

Krigen i Ukraine blev indledt, da russiske styrker 24. februar gik ind i Ukraine. Søndag har krigen dermed varet præcis en måned.