USA's udenrigsminister er testet positiv for coronavirus

USA's udenrigsminister, Anthony Blinken, er onsdag blevet testet positiv for coronavirus.

Ministeren er blevet testet positiv, blot få dage efter at han deltog i den årlige korrespondentmiddag i Washington D.C.

USA's præsident, Joe Biden, deltog også ved arrangementet, men han anses ikke som nær kontakt til Anthony Blinken. Joe Biden blev testet negativ for coronavirus tirsdag, siger hans pressetalskvinde Jen Psaki.

Ud over de to toppolitikere deltog kendte amerikanere, politiske sværvægtere og omkring 2600 journalister.

Flere øvrige deltagere ved middagen er også blevet testet positive.

Ifølge CNN er journalister fra medierne CNN, ABC News, NBC News, CBS News og Politico blevet testet positive for coronavirus efter middagen.

Risikoen for, at der kunne opstå smittespredning ved arrangementet, blev italesat under middagen.

- Det er en stor ære at tale her til aften ved nationens mest fornemme supersprederbegivenhed, sagde komiker og vært Trevor Noah til middagen.

Onsdag mødtes Anthony Blinken desuden med Sveriges udenrigsminister, Ann Linde. Tirsdag mødtes han med Mexicos udenrigsminister, Marcelo Ebrard. Den mexicanske udenrigsminister siger, at han er testet negativ onsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

I en udtalelse fra det amerikanske udenrigsministerium lyder det, at den 60-årige Blinken er i hjemmeisolation og også arbejder hjemmefra.

USA's ledende statsepidemiolog, Anthony Fauci, valgte at blive væk fra den traditionsrige aften på grund af risikoen for at blive smittet med coronavirus.

Joe Biden tog kun del i den første del af arrangementet og ikke selve middagen - også på grund af risikoen for smitte.

Der var krav om, at deltagere ved arrangementet skulle være testet negative for coronavirus og være fuldt vaccinerede.