Vaccine-chef bortført: Afpresser dræbt

Formanden for den schweiziske kommission for vaccinationer siger, at han i en time var bortført af en afpresser i slutningen af marts.

Det oplyser han til en række schweiziske medier.

Den 38-årige gerningsmand blev skudt og dræbt onsdag, da politiet forsøgte at anholde ham.

Den 38-årige, der var tysk statsborger, havde siden 31. marts været efterlyst for at have bortført en mand. Det er først nu kommet frem, at det var Christoph Berger, der står i spidsen for vaccinationsprogrammet i Schweiz, som blev afpresset.

- På det tidspunkt konfronterede han mig med et krav om en betydelig pengesum, skriver Berger i en erklæring, han har sendt til de schweiziske medier.

Her fremgår det ifølge ham, at kun penge spillede en rolle, og ikke at han er leder for kommissionen for vaccinationer. Han havde forsikret den 38-årige om, at han nok skulle betale, og så havde han ladet ham gå.

Men ifølge det lokale medie Watson så havde tyskeren været tæt forbundet med konspirationsteoretikere.

Berger, der er læge af profession, gik til politiet for at fortælle, hvad der var hændt ham. Det lykkedes at spore tyskeren, som havde boet i Schweiz gennem længere tid.

Onsdag aften blev hans tilholdssted i Zürich omringet, og under skyderi blev han så hårdt såret, at han kort efter døde. Her fandt man også tyskerens 28-årige kæreste, som han ifølge politiet havde dræbt.