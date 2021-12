Vagter og hegn omringer danskers omstridte statue i Hongkong

En statue lavet af den danske skulptør Jens Galschiøt er onsdag blevet dækket til og omringet af vagter og plastikhegn i Hongkong.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Galschiøts statue har siden 1997 været udstillet på Hongkongs Universitet.

Den forestiller en række forvredne kroppe stablet oven på hinanden og er opført til minde for ofre under protesterne på Tiananmen-pladsen i 1989.

Adskillige fortalere for øget demokrati i Kina blev dræbt under de blodige demonstrationer, og emnet er særdeles betændt i Kina.

I oktober blev statuen beordret fjernet af universitetet.

Siden da har der været spekulationer om, hvornår statuen ville blive fjernet, og hvordan det ville ske.

Danske Jens Galschiøt har blandt andet anmodet om immunitet i Hongkong for at kunne bringe statuen til Danmark.

Han er onsdag 'chokeret' over, at statuen er blevet omringet.

- Vi har gjort alt, hvad vi kan, for at fortælle universitetet, at vi rigtig gerne vil hente statuen og bringe den til Danmark, siger han til AFP.

- Det er en rigtig dyr statue. Så hvis de ødelægger den, så vil vi selvfølgelig sagsøge dem. Det er ikke rimeligt, siger Jens Galschiøt.

Statuen hedder 'Skammens søjle' og er omkring otte meter høj.

En journalist fra AFP har onsdag været til stede ved universitet i Hongkong.

Journalisten har på Twitter offentliggjort en video, der angiveligt viser statuen omringet af hvid beklædning fra gulv til loft og et hegn bestående af gule plastikbarrierer. Foran afspærringen står adskillige vagter.

Hongkong blev overdraget til Kina i 1997 fra Storbritannien. Aftalen kræver, at den tidligere britiske koloni har en høj grad af selvstyre fra Kina.

Kina har de seneste år gradvist dog øget sin indflydelse i Hongkong.

Blandt andet bruges en ny sikkerhedslov ifølge demokratiaktivister og flere vestlige regeringer til at lukke munden på Kina-kritiske hongkongere.