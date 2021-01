Valggyser: Dødt løb i Georgia

Sådan fungerer Kongressen

Kongressen i USA er en kompleks størrelse.

- Kongressen består af to kamre, hvor der skal være flertal for at gennemføre lovgivning i USA. Det ene hedder Senatet og har 100 medlemmer. Her er der to medlemmer fra hver stat, og hvert medlem sidder i seks år.

- Ikke alle medlemmer skal på valg samtidig. Hvert andet år er cirka en tredjedel på valg. Det andet kammer hedder Repræsentanternes Hus. Her sidder 435 medlemmer, der er valgt i valgkredse rundt om i landet.

- Staterne har et forskelligt antal valgkredse, alt efter hvor mange indbyggere der er i den pågældende stat. Antallet af valgkredse tildeles efter en folketælling, der finder sted hvert tiende år. Der vælges et medlem fra hver valgkreds, og det medlem skal på valg hvert andet år.

- Forud for valgene til Kongressen i 2020 havde Demokraterne et flertal i Repræsentanternes Hus, mens Republikanerne har et flertal i Senatet.

- Georgia er sidste og afgørende valg for, hvem der har flertallet i Senatet. Her skal vælgere stemme 5. januar 2021. Vinder demokraterne begge sæder, har de sikret sig flertal i begge kamre i Kongressen, og Joe Biden vil have meget lettere ved at genemføre sin politik.