Vanvidstro: 'Voldtægt kurerer aids'

- Jeg mødte engang to mænd. De tog fat i min dreng og bandt ham op. På det tidspunkt havde jeg ikke taget 'Nej til vold'-kurset, fortæller en af kvinderne i dokumentaren.

Hun er efterfølgende begyndt at tage selvforsvarskurserne i Karagocho, for rædslerne stoppede ikke blot ved at de bandt hendes dreng.

- De voldtog mig i så lang tid, at jeg til sidst var ilde tilredt. De voldtog mig for øjnene af mit barn, erindrer hun.

Ifølge Nancy Akoth Omondi, der er projektkoordinator for Ujamaa Africa er der en helt speciel grund til, at yngre mænd voldtægter ældre kvinder.

- En myte går på, at hvis en ung mand er smittet med hiv/aids, vil han blive kureret for sin sygdom, hvis han har sex med en ældre kvinde, siger hun.

- En anden myte går på, at hvis en ung mand har sex med en ældre kvinde, er det som at være sammen med en jomfru.

Historier og myter som disse er årsagen til, at en flok kvinder har startet en klub for ældre kvinder, hvor de lærer at forsvare sig selv i tilfælde af, at de bliver antastet af yngre mænd. Den bliver kaldt 'Grandma's'.

Forsvar med din stemme

Hos 'Grandma's' mødes de ældre kvinder primært om morgenen på grund af de høje temperaturer. Her lærer kvinderne forskellige kampteknikker, men vigtigst af alt lærer de at sige 'No' hver gang, de afgiver et slag.

- Når vi underviser de ældre, lærer vi dem, at forsvaret er 85 procent verbalt og 15 procent kampteknikker, fortæller Elizabeth Obesh, der er instruktør hos 'Grandma's'.

Hun har før draget nytte af at have været en del af klubben.

- En dag gik jeg fra mit badeværelse til mit hjem, da en mand passede mig op bagfra og tog fat i mig for at pacificere mig. I forsvar tog jeg fat om hans manddom og klemte hårdt, så han endte med at skrige. Derefter vendte jeg mig rundt og gjorde det af med ham, og løb hjem til mit hus, fortæller hun.

Hvis du trykker på billedet nedenfor, kommer du direkte videre til dokumentaren om kvindernes kampklub, hvor du samtidigt får et unikt indblik i, hvordan livet i forstadsslummen Karagocho er.

Tryk på billedet her for at komme direkte til dokumentaren om de ældres kvinder kampklub i Karagocho.