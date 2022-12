Vanvittigt vintervejr i USA

Et ekstremt vintervejr i USA får meteorologer til at advare om, at blot fem til ti minutter i kulden uden tildækket hud kan føre til forfrysninger.

Der er nogle steder registreret temperaturer ned til mere end 40 minusgrader.

Kulden kan føre til den koldeste jul i årtier, siger meteorologer.

Den Nationale Vejrtjeneste i USA (NWS) oplyser, at ned til 45 minusgrader er muligt i weekenden i nogle dele landet, og at risikoen for forfrysninger er stor.

Forfrysninger er forårsaget af en nedsat blodstrøm, hvilket typisk går ud over arme og ben eller hænder og fødder. Manglen på tilstrømning af varmt blod fører til forfrysninger i væv og medfører i nogle tilfælde amputation.

- Vinterkulden kan i løbet af fredagen blive en bombecyklon, hedder det i flere advarsler fra meteorologer.

En bombecyklon er en eksplosiv storm, som intensiveres meget hurtigt. Det centrale lufttryk falder med mindst 24 millibar på 24 timer. Det skaber et lavtryk ekstremt hurtigt, hvorved der udløses kraftig blæst.

- Der er ikke tale om en dag med snevejr, som når man var barn. Det skal tages meget alvorligt, advarede præsident Joe Biden torsdag fra Det Hvide Hus.

Det ekstreme vejr ventes at føre til voldsomme vindstød og 10 graders frost i blandt andet El Paso i Texas, hvor nyankomne og ikkeregistrerede migranter ligger og sover på gaderne.

I staten New York har guvernør Kathy Hochul erklæret nødretstilstand. Det skyldes, at myndighederne frygter store problemer, når vejret forværres.

Også i Kentucky, North Carolina, West Virginia, Georgia og Oklahoma er der indført nødretstilstand.

Florida venter den koldeste jul i 30 år.

I alt går over 135 millioner mennesker ind i juleweekenden med alarmerende advarsler om ekstremt vejr.

Over 5.300 fly er blevet aflyst torsdag og fredag, oplyser hjemmesiden FlightAware.