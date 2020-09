Verden runder 27 millioner tilfælde af coronasmittede

Det globale antal af coronasmittede personer har natten til mandag dansk tid rundet 27 millioner bekræftede tilfælde.

Det viser en opgørelse fra det amerikanske Johns Hopkins University, som løbende opdaterer smitte- og dødstal fra det nye coronavirus, der første gang dukkede op i slutningen af sidste år i Kina.

Siden har virusset spredt sig til alle dele af kloden, og det er kun fire dage siden, at antallet af smittetilfælde passerede 26 millioner.

Optællingen fra Johns Hopkins University inkluderer kun de smittetilfælde, der er bekræftet af de enkelte landes sundhedsmyndigheder. Derfor kan der være mørketal.

Der er desuden også forskel på, hvordan og hvor meget de enkelte lande tester for virusset.

USA har hidtil registreret de fleste smittetilfælde samt coronarelaterede dødsfald i absolutte tal. I USA er over 82 millioner personer blevet testet for at smittet med Covid-19, som virussygdommen hedder.

Derefter følger Brasilien og Indien.

Hovedparten af personer, som bliver smittet, kommer sig efter virusinfektionen.

I USA nærmer antallet af smittetilfælde sig 6,3 millioner siden udbruddets begyndelse, mens Brasilien og Indien begge har registreret over 4,1 millioner tilfælde.

De samme tre lande har også haft flest dødsfald i faktiske tal med henholdsvis cirka 189.000, 127.000 og 71.000.

Sat i forhold til befolkningernes størrelse er Peru, Belgien og Storbritannien de hårdest ramte målt på antal dødsfald. I Peru har coronavirusset krævet over 29.600 livet. Det svarer til næsten 900 for hver én million indbyggere.

I Storbritannien er dødstallet opgjort til 41.460.

Søndag meldte de britiske sundhedsmyndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP om det største antal nye smittetilfælde - 2988 - siden den 23. maj. Det var betydeligt højere end lørdagens 1813 nye tilfælde.

Ifølge sundhedsminister Matt Hancock er det først og fremmest unge mennesker, som bliver smittet. Samlet nærmer det britiske smittetal sig 350.000 ifølge Johns Hopkins University.