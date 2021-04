Verden runder tre millioner døde med covid-19

Antallet af døde med covid-19 verden over runder tre millioner ifølge Johns Hopkins University i USA.

Det høje antal døde afspejler, at der fortsat mange steder i verden er store problemer med at dæmme op for pandemien.

Det gælder i lande som Brasilien, Indien og Frankrig.

Johns Hopkins University indsamler minutiøst oplysninger om smittede og døde med covid-19. Opgørelsen bruges af mange medier verden over som den mest nøjagtige gengivelse af, hvordan pandemien udvikler sig.

Der har ellers været sat store forhåbninger til, at nye udviklede vacciner mod covid-19 ville sætte en bremse på sygdommen.

Men foreløbig er det kun Israel, der har været i stand til at gennemføre massevaccinationer. Det har her betydet en voldsom opbremsning af nye smittede.

Langt over halvdelen af israelerne er på dette tidspunkt blevet vaccineret. Landet nærmer sig det, som lægerne omtaler som flokimmunitet.

Antallet af døde verden over kan være langt højere, fordi ikke alle lande har sundhedssystemer, der er i stand til at registrere døde med covid-19.

Det officielle dødstal om dagen er globalt cirka 12.000, og i Brasilien alene meldes godt 3000 døde.

Brasilien har været hæmmet af, at læger og videnskaben har ønsket en mere hård nedlukning, mens præsident Jair Bolsonaro i flere perioder har opfodret til at ignorere sygdommen og bedt borgerne om at opføre sig, som de plejer.

I EU har indsatsen med vaccinationer været hæmmet af, at der har været alvorlige anmærkninger til en af de tre vacciner, der er tilgængelige.

Det drejer sig om vaccinen fra det svensk-britiske selskab AstraZeneca, hvor der er mistanke om, at den i sjældne tilfælde kan være skyld i blodpropper, som kan være dødelige.

Danmark har besluttet at tage AstraZeneca helt ud af vaccinationsprogrammet, mens en række lande forbeholder vaccinen til folk over 60 og 65 år.