Verdens største covid-tjek skudt i gang i Danmark

De første danskere har nu fået invitation til at deltage i stor undersøgelse af følgerne efter corona

Har du tjekket din e-boks i dag? Måske er du blandt de første 600.000 danskere, som Statens Serum Institut nu har inviteret til at deltage i verdens hidtil største undersøgelse af fysiske og psykiske følger efter covid.

Tusindvis af mennesker lider i månedsvis af senfølger efter at have været ramt af covid-19. Hvorfor, hvordan og hvem det især rammer, er stadig et af pandemiens største mysterier.

Ifølge Statens Serum Institut bliver undersøgelsen den hidtil største og mest detaljerede af sin art i verden. Foto: Shutterstock

I samarbejde med danske forskere og eksperter forsøger Statens Serum Institut nu at komme en forklaring og dermed en behandling nærmere. Det vil de gøre ved hjælp af spørgeskemaer, som de nu beder flere hundrede tusinde udvalgte danskere om at besvare. Med disse beretninger håber man på at kunne kortlægge folks fysiske og psykiske helbred efter corona - med særligt fokus på senfølger.

Undersøgelsen vil både omfatte dem, som har haft et alvorligt sygdomsforløb og dem, der har haft et meget mildt forløb med få eller ingen symptomer.

Dett skal du svare på Mange forskellige symptomer mistænkes for at være relateret til tidligere covid-19 smitte. Derfor vil SSI begrænse antal spørgsmål og tidsforbrug for den enkelte deltager ved at dele undersøgelsen op i fire symptom-spor. Derfor er spørgeskemaerne ikke ens, men hver fokusere i forskellige grader på disse fire spor: 1. Fysiske symptomer, f.eks hoste, brystsmerter, smags og lugteforstyrrelser, muskelsmerter og åndenød. 2. Symptomer på angst og depression 3. Kognitive symptomer, f.eks hukommelsesproblemer og koncentrationsbesvær 4.Træthed Kilde: SSI Vis mere Vis mindre

Både positive og negative

Ifølge instituttet er planen at indhente viden ved at spørge cirka 300.000, der er testet positive - og 300.000, der er testet negative om deres helbred både før og efter eventuel smitte med covid-19. Herefter vil man følge deltagerne op til 18 måneder, efter de er blevet testet.

Også folk, der blev smittet tidligere med covid-19, vil blive inviteret til at deltage. Det vil man gøre ved at spørge dem, der fik påvist smitte ved covid-19 test i perioden fra september 2020 til juli 2021 og et tilsvarende antal, der ikke fik påvist smitte.

Senfølger efter covid-19 kan være langvarige og alvorlige, men omfanget i den danske befolkning er endnu ikke kendt. Foto: Mogens Flindt

- Vi håber med undersøgelsen at få et klart billede af, hvor lang tid eventuelle senfølger varer, og om de kan opstå lang tid efter infektion. Dette vil være helt ny viden, siger professor Anders Hviid, som er en af forskerne bag undersøgelsen, i en pressemeddelelse fra instituttet.

- Værdien af vores undersøgelse afhænger i høj grad af, at mange besvarer spørgeskemaerne. Hvis vi får et klarere billede af senfølgerne kan det forhåbentligt også være en trædesten til at både forebygge og hjælpe dem, der har fået senfølger, siger han.

