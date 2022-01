Verdens største slebne diamant sættes til salg

Den hedder Enigma, den er verdens største, den er fra det ydre rum og forventes at blive solgt for omkring fem millioner dollars.

Så hvis du har 32,6 millioner kroner liggende, kan den sorte skønhed snart blive din.

Enigma til udstilling i Dubai. Foto: Ritzau Scanpix

Det er det amerikansk / engelske auktionshus Sotherby's, som kommer til at stå for auktionen. I en pressemeddelelse skriver de, at diamanten er 555,55 karat, hvilket gør den til verdens største slebne diamant Den er af diamanttypen carbonado og skulle være et af de sværeste stoffer at skære igennem.

Den menes at være blevet dannet enten fra et meteorisk nedslag, eller være kommet fra en diamant-bærende asteroide, da denne kolliderede med jorden.

Mystik

I pressemeddelelsen beskriver Sothersby's diamanten som, 'at have naturlige facetter af sort i denne størrelse er en yderst sjælden begivenhed, og dens oprindelse er omgivet af mystik'.

Man ved ikke, hvem diamantens tidligere ejer er. Men den er i øjeblikket til udstilling i Dubai, og man mener, at ejeren har haft den i omkring 20 år.

Den bliver sat til salg mellem 3. og 9. februar i år, og den kan købes med kryptovaluta. Fra 24. til 26. januar vil Enigma befinde sig i Los Angeles, før den lander i auktionshuset i London til februar.

Enigma kommer fra det ydre rum. Foto: Ritzau Scanpix

Associated Press har talt med en smykkeekspert fra Sothersby's Dubai-afdeling, og hun fortæller, hvad diamantens form betyder.

- Diamantens form er baseret på det mellemøstlige palmesymbol, Khasma, som står for styrke og beskyttelse, lyder det fra smykkeeksperten Sophie Stevens.

Khamsa betyder fem på arabisk, og diamanten har derfor et tema af tallet fem, da det også passer til dens karat.