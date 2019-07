Verdens værste veninde: - Solgte mig til prostitution

Gaderne i Muzaffarpur virker ved første øjekast til at være et sted, hvor mænd kan blive underholdt af dans og sang af kønne kvinder.

Men som så meget andet, er alt ikke som det ser ud på facaden. Det fortæller en række kvinder i dokumentaren 'Dance, sex, dance', som du kan se på Ekstra Bladet.

- Jeg blev tæsket hver dag af tre til fire personer, fordi jeg nægtede at gøre seksuelle ting, fortæller 17-årige 'Chandni', der efter 11 hårde år har fundet tryghed på et shelter for kvinder udsat for vold i gaderne.

Selvom Indien i løbet af et årti har reduceret antallet af fattige markant, lever 365 millioner mennesker stadig i fattigdom ifølge Forbes.

Blev solgt af min 'veninde'

Allerede som syv-årig startede den lange nedtur for 'Chandni', som man møder anonymiseret i dokumentaren. Hun fortæller, at hendes forældre begge havde dårligt hjerte. De var derfor ikke i stand til at tage sig af hende og lod naboen stå for at brødføde pigen.

- De solgte mig videre til nogen, der sendte mig videre, fortæller hun om første gang, hun gik fra at være menneske til en handelsvare.

Hun kommer ikke nærmere ind på omstændighederne ved det nye sted, men fortæller, at hun flygtede. Her mødte hun en anden enlig og hjemløs pige, hun kalder 'Sweetie'.

- Hun sagde 'Ingen af os har nogen (i vores liv, red.). Hun stod ved min side, og skaffede mig mad hele vejen til Suvali, erindrer hun.

- Der solgte hun mig så til Harkishta, siger hun og fortæller, at der foregår en masse kriminelle aktiviteter.

Snakkede ikke i to dage

Hun prøvede flere gange at flygte fra dem, der havde købt hende af veninden. De første gange blev hun fanget igen, og tæsket noget så grusomt. De valgte sågar at skære i hende. Til sidst var hun ved at give op.

'Chandni' fremviser sine ar.

- Hvis jeg døde, ville jeg være fri fra det her fængsel, tænkte 'Chandni' i den sidste periode, inden hun stak af.

Babita Shrivasta er bestyrer hos 'Short Stay Home', der ligger 70 kilometer fra Muzaffarpur. Her er 'Chandni' i sikkerhed. De første dage var hårde for pigen, der ikke har oplevet andet end svigt.

- Hun blev bragt hertil af politiet. Hun var deprimeret og bange, da politiet gik igen, fordi hun ikke vidste, hvad det var for et sted. Hun begyndte først at snakke efter tre konsultation hos os, fortæller Babita.

Du kan se hele dokumentaren ved at klikke på billedet nedenunder. Her møder man folk, der stadig arbejder i gaden og får historien om en pige, der er blevet gravid med en gift mand.

Klik på billedet for at se hele dokumentaren om det forfærdelige liv i Mazaffarpurs gader.