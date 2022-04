Verdensbanken forudser økonomisk kollaps i Ukraine

Verdensbanken har udsendt en dyster prognose for Ukraines økonomi, der i høj grad ser ud til at blive påvirket af Ruslands invasion.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ukraines bruttonationalprodukt forventes således at skrumpe med hele 45,1 procent i 2022, fremgår det.

- Vores prognoser viser, at den russiske invasion af Ukraine har vendt landets genopretning efter pandemien, siger Anna Bjerde, der er Verdensbankens vicepræsident for Europa og Centralasien.

- Dette er det andet store chok, der rammer Ukraines økonomi på to år, og det kommer på et meget usikkert tidspunkt, da mange stadig kæmper for at komme sig efter coronakrisen.

Det er langt værre end den nedtur, som Den Internationale Valutafond (IMF) spåede i sidste måned, hvor prognosen i stedet lød på mellem 10 og 35 procent.

Verdensbanken regner derudover med, at Ruslands økonomi vil se et fald på cirka 11 procent som følge af den lange række af sanktioner, som vestlige lande har påført russerne siden krigens start.

Det estimeres, at omkring halvdelen af Ukraines virksomheder er lukket på grund af krigen. Og mange af de andre virksomheder, der fortsat forsøger at holde gang i hjulene, opererer med et niveau, der er et godt stykke under den normale kapacitet.

Ukraine betegnes ofte som Europas 'brødkurv' på grund af landets enorme landbrugssektor og kornproduktion, men også her vil de løbe ind i store problemer i fremtiden, skulle prognosen holde stik.

Lukningen af skibsfarten i Sortehavet vil ifølge Verdensbanken begrænse landets korneksport med omkring 90 procent. Landets samlede eksport vil ifølge estimaterne lide et knæk på 50 procent, skriver Reuters.

Ruslands og Ukraines nabolande vil også få krigens konsekvenser at mærke, spår banken.

Samlet set vil Ukraines, Hvideruslands og Moldovas økonomier dykke med 30,7 procent i år som følge af den russiske invasion, fremgår det.