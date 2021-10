Vestlige lande kræver svar fra Rusland om Navalnyj-forgiftning

45 vestlige lande kræver inden for ti dage svar fra den russiske regering om forgiftningen af den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj.

Kravet er fremsat tirsdag via den internationale organisation mod kemiske våben, OPCW, som Rusland er medlem af.

Navalnyj blev i august 2020 alvorligt syg om bord på et russisk indenrigsfly efter at være blevet forgiftet med nervegiften Novitjok, der blev udviklet under sovjettiden.

Han blev overført til behandling på et hospital i Tyskland. Senere vendte han tilbage til Rusland, hvor han nu sidder i fængsel.

- Det er essentielt, at Rusland i detaljer orienterer om, hvad der blev gjort for at efterforske brugen af et kemisk våben på sit territorium, hedder det i en udtalelse fra de 45 lande.

Den russiske regering nægter ethvert kendskab til forgiftningen af den fremtrædende kritiker af præsident Vladimir Putin.

Kan miste stemmeret

De 45 lande udbeder sig også en forklaring på, hvorfor Rusland har udsat et besøg af inspektører fra OPCW. Inspektørerne skulle undersøge, om det var Novitjok, der blev anvendt.

Hvis svarene fra Rusland ikke anses for at være dækkende, kan landene udbede sig yderligere informationer. Hvis der fortsat ikke kastes lys over sagen, kan OPCW i yderste konsekvens fratage Rusland retten til at stemme i organisationen. Det valgte OPCW at gøre over for Syrien i april.

Det amerikanske udenrigsministerium har tidligere sagt, at det var agenter fra den russiske efterretningstjeneste FSB, som forsøgte at rydde Navalnyj af vejen med Novitjok, som Rusland ifølge amerikanerne er ene om at have.

På årsdagen for forgiftningen af Navalnyj - 20. august - indførte USA og Storbritannien sanktioner mod i alt ni mænd fra FSB, som ifølge de to lande var involveret i forgiftningen.