Viceguvernør om Rittenhouse-frifindelse: Netop det vi frygtede

Amerikanske politikere er i høj grad splittede efter fredagens frifindelse af 18-årige Kyle Rittenhouse. Teenageren stod anklaget for drab under raceuroligheder sidste år.

Mens præsident Joe Biden siger, at han respekterer afgørelsen fra det nævningeting, som mener, at Rittenhouse handlede i selvforsvar, er der anderledes kritiske toner fra andre dele af Demokraterne:

- I løbet af de seneste uger har mange af os frygtet det resultat, som vi netop har været vidne til, siger Wisconsins viceguvernør, Mandela Barnes, ifølge nyhedsbureauet AP.

Det var netop i delstaten Wisconsin i byen Kenosha, at Rittenhouse 25. august sidste år skød og dræbte to mænd under en demonstration, som udviklede sig voldeligt.

Protesterne fandt sted i forlængelse af en sommer med omfattende demonstrationer mod ulighed og racevold.

Sidste uge meddelte delstaten, at 500 medlemmer af Nationalgarden stod standby i tilfælde af uroligheder efter dommen.

Demokraten Barnes udtaler efter dommen, at der er problemer med systemet.

- Formodningen om uskyld er det, som vi bør forvente af vores retssystem. Men standarderne er ikke altid ens for alle. Vi har set så mange sorte unge blive dræbt kun for at blive stillet for en dommer posthumt. Imens krævede dommeren nærmest Rittenhouses uskyld, siger viceguvernøren til AP.

Det var et nævningeting, som bestod af 12 personer, der vurderede, at Rittenhouse skulle frifindes.

Den vurdering er blandt den konservative del af USA i vidt omfang blevet taget godt imod. Flere ser det som en blåstempling af retten til at bære våben.

- Kyle Rittenhouse er ikke skyldig mine venner, skriver det republikanske kongresmedlem Madison Cawthorn ifølge nyhedsbureauet Reuters på Instagram.

- Man har en ret til at forsvare sig selv. Vær bevæbnet, vær farlig, og vær moralsk, fortsætter han.