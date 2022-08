10.000 år gamle 'spøgelsesfodspor' kan kun ses, når det regner

Kun knejsende bjerge og enkelte græstuer bryder med monotonien i det golde, blege ørkenlandskab i den amerikanske delstat Utah.

De åbne vider i The Great Salt Lake Desert synes at strække sig helt til horisonten. Engang lå her en enorm saltvandssø - de store saltsletter dannede rammen om livet, selv før klimaforandringerne efter den sidste istid satte ind, og søen tørrede ud.

Nu holder den saltholdige jord på sine hemmeligheder - men den bevarer dem også. Det er nemlig de meget specielle forhold på saltsletterne, der har bevaret mindst 88 mystiske 'spøgelsesfodspor' i mere end 10.000 år.

De kaldes spøgelsesfodspor, fordi de kun bliver synlige, når det har regnet.

Det skriver Hill Air Force Base i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Annonce:

Sporene stammer fra mennesker, der barfodet har bevæget sig rundt i landskabet, mens det stadig var et enormt vådområde. Her har deres vægt efterladt mærker i sandet på søens bund, men også i laget af mudder nedenunder.

Da søen senere tørrede ud, blev aftrykket i mudderet ikke kun fyldt med sand, men med salt, der før var bundet i vandmasserne.

Her kommer usynlighedstricket ind i billedet. I tørt vejr er det nemlig umuligt at se fodsporene, men når regnen falder, absorberer jorden omkring fodaftrykkene hurtigt nedbøren. Saltet i aftrykkene skaber imidlertid en barriere, der gør, at vandet ikke kan komme væk.

Mens ørkenen tørrer ind og igen bliver mat og bleg, fremstår spøgelsesfodsporene klart og mørkt som aftegninger i sandet ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: 5 teknikker, der har revolutioneret arkæologien

Ifølge Anya Kitterman, Cultural Resource Manager ved Hill Air Force Base, der var ansvarlige for den arkæologiske udgravning, er der tale om en »once-in-a-lifetime opdagelse«. Men de var også heldige.

Annonce:

Egentlig var arkæologerne på vej til en anden udgravning i den amerikanske ørken, da de pludselig spottede de mystiske fodspor som mørke aftegninger i ørkensandet.

Først opdagede de kun en håndfuld, men ved hjælp af georadar (GPR) fandt de frem til de mindst 88, de nu har præsenteret.

- Vi har fundet så meget mere, end vi havde turdet håbe på, fortæller Anya Kitterman i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Der forelægger endnu ikke noget formelt videnskabeligt studie af fundet, da fodsporene først skal undersøges grundigt.

Andre artikler på VIdenskab.dk:

Oldtidsby minder om ikonisk Ringenes Herre-fæstning

Kæmpepotentiale: Virus slår skadelige tarmbakterier ihjel

Analsex: Disse tre teknikker giver større nydelse, fortæller kvinder