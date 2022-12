11.000 år gammelt penis-relief forbløffer

I det sydøstlige Tyrkiet har arkæologer gjort en vild opdagelse. De har fundet 11.000 år gamle udskårne stenfigurer, der forestiller to mænd, den ene holdende om sin erigerede penis, omringet af to truende leoparder og en tyr.

Den nyopdagede klipperelief er efter sigende den ældste scenefortælling, der nogensinde er registreret.

Det skriver mediet Live Science, ifølge Videnskab.dk.

De ældgamle udskæringer blev fundet i ruinerne af en bygning fra stenalderen, på en indbygget bænk, der var hugget ind i en klippe.

Her ses hele Sayburç reliffet, der udsmykker bænken. Foto: Antiquity Publications Ltd/Eylem Özdongan/Cambridge University

Helt nøjagtig forestiller udskæringerne fra venstre en tyr med et voldsomt horn. Den står overfor en mand, der i sin højre hånd med seks fingre holder om en slange eller en rangle.

Længere henne står en anden mand med to truende leoparder, der viser skarpe tænder og snoer halerne op langs kroppen, på hver sin side af manden. Han kigger lige ud og holder om sin erigerede penis.

Det oldgamle relief og ruinerne af bygningen fra stenalderen er gravet frem under to moderne bygninger i den tyrkiske by Sayburç. Foto: Antiquity Publications Ltd/Eylem Özdongan/Cambridge University

Udskæringerne af de to scener er i alt 3,7 meter brede, og ifølge undersøgelsens forfatter, arkæolog Eylem Özdonğan fra Istanbul University, kan figurerne afspejle en maskulin verden.

- På steder som Göbekli Tepe og Sayburç (hvor relieffet er opdaget, red.) er der afbildet en maskulin verden og dens refleksioner. Rovdyr af hankøn, erigerede penisser og mandlige afbildninger.

- Dem på Sayburç adskiller sig fra tidligere fund, ved at de er afbildet sammen for at danne en scene, fortæller hun til Live Science, ifølge Videnskab.dk.

Hun peger på, at hele udskæringen skal ses som én fortælling, men præcis hvilken historie udskæringerne skulle fortælle, er gået tabt.

