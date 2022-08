113 millioner år gamle spor forbløffer

Tiden sletter alle spor. Men nogle gange må man vist vente længe på, at det sker.

En udtørret flod i Texas har nu vist dino-fodspor, der er omkring 113 millioner år gamle, skriver nyhedsbureauet AFP ifølge Videnskab.dk, hvor du kan se flere billeder af fodsporene.

De dybe spor er fundet i Dinosaur Valley State Park, som er kendt for at rumme fodspor fra dinosaurer, der engang vandrede rundt i mudderet i kanten af et forhistorisk ocean.

Men på det seneste er et væld af hidtil ukendte fodspor kommet til syne.

Og hvad skyldes det så?

Det varme, tørre sommervejr, forklarer Stephanie Salinas Garcia, der er pressemedarbejder i Texas Parks and Wildlife Department - Texas’ svar på Naturstyrelsen.

- På grund af den voldsomme tørke denne sommer, udtørrede floden de fleste steder, hvilket betød, at flere fodspors-stier blev synlige, siger hun til AFP ifølge Videnskab.dk.

Da vejrudsigten tyder på regn, vil sporene snart blive dækket igen af floden. Dog fortæller Garcia, at de vil forsøge at bevare sporene og passe på dem, så fremtidige generationer også kan se dem.

Det er ifølge AFP en af de længste fodspors-stier fra dinosaurer, der nogensinde er fundet.

Fodsporene er skabt af den tobenede rovdinosaur Acrocanthosaurus, der kunne veje op mod 4 ton og blive 11 meter lang.

En kunsters fortolkning af Acrocanthosaurus, baseret på fund fra 2018. (Illustration: Mario Lanzas)

