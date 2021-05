12 mennesker stod bag anti-vaxx-konspirationer

Vaccinemodstand er et globalt fænomen, men ifølge en ny undersøgelse er kilden til den udbredte skepticisme ekstremt lille.

Intet mindre end 65 procent af de vaccineskeptiske konspirationsteorier på Facebook og Twitter kan nemlig spores tilbage til kun 12 individuelle ‘professionelle propagandister’, som står for det indhold, der deles af flere millioner mennesker.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Tallene er baseret på en analyse af over 812.000 opslag, som blev hentet fra Facebook og Twitter i tidsrummet mellem 1. februar og 16. marts 2021.

Ifølge rapporten har disse individer ikke den relevante lægelige ekspertise, men står i spidsen for virksomheder, der er mange millioner dollar værd, og hvor de ansatte fremstiller træningsmanualer for aktivister og skræddersyer beskeder for forskellige publikummer.

De tolvs indflydelse varierede alt efter platformen: På Twitter kunne kun 17 procent af de vaccineskeptiske tweets spores tilbage til dem, mens tallet var 73 procent på Facebook.

- Ifølge vores nylige rapport har antivaccine-aktivister på Facebook, YouTube, Instagram og Twitter et publikum på mere end 59 millioner følgere, hvilket betyder, at disse er de største og vigtigste platforme for anti-vaxxere, lyder det i rapporten, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Rapporten blev udarbejdet af de almennyttige organisationer Center for Countering Digital Hate og Anti-Vax Watch, som har lagt pres på de sociale medier, i håb om at de vil fjerne de ansvarlige personer fra deres platforme.

Her har de kun haft begrænset succes, da de fleste af individerne stadig er aktive på forskellige platforme, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Den oprindelige rapport kan læses på Center for Countering Digital Hates hjemmeside, sammen med en opfølgende analyse.

