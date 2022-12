3.300 år gammel: Egtvedpigen bragt til live i 3D

Det er nu 101 år siden, at en jysk landmand næsten tilfældigt faldt over, hvad der skulle vise sig at være et af Europas fineste bronzealderfund overhovedet.

De 3.300 år gamle rester af en helt ung kvinde skulle blive kendt under navnet Egtvedpigen, og siden arkæologerne første gang åbnede hendes kiste, har vi undret os over alt fra, hvem hun var, til hvordan hun døde, og hvordan hun så ud.

Nu kan Nationalmuseet måske besvare ét af de spørgsmål.

Sammen med 3D-artister, udviklere og programmet Metahuman er det lykkedes museets forskere at genoplive hende - om ikke i kød og blod, så som en computergenereret avatar med stemme og levende mimik.

Det skriver Videnskab.dk, hvor du også kan se Egtvedpigen på video og høre hende tale.

Teknologien er ikke tidligere blevet brugt af museer, men er kendt fra computerspil som The Witcher og scifi-film som Dune og Star Wars.

Det er et samarbejde mellem flere forskellige faggrupper, herunder både 3D-animatorer, forskere og arkæologer, der har bragt Egtvedpigen til live digitalt. Foto: Nationalmuseet

Udstillingsredaktør Mette Boritz fortæller, at Egtvedpigen nu 'gør opmærksom på sig selv' ved at stå ved siden af sin kiste på en skærm. Herfra pifter hun efter gæsterne og råber hej.

- Egtvedpigen er vigtig for vores kulturarv, og derfor er det afgørende, at vi hele tiden højner formidlingen af hende, fortæller Mette Boritz i en pressemeddelelse fra Nationalmuseet, ifølge Videnskab.dk.

- Mange gæster går forbi hendes kiste og er i tvivl om, om hun rent faktisk ligger der, fordi knoglerne er væk.

Læs mere på Videnskab.dk: Egtvedpigen blev fundet for 100 år siden: Var hun dansker eller fra udlandet?

Der var i det hele taget ikke meget tilbage af Egtvedpigen efter 3.300 år i en gravhøj i Sydjylland: Hår, lidt hud, negle, tøj, emalje fra hendes tænder, en smule hjernemasse og et aftryk af hendes ganske spinkle krop.

Egtvedpigen, som vi hidtil har kendt hende. Foto: Nationalmuseet

Men dette var altså nok til, at en række af museets forskere kunne komme med et kvalificeret gæt på, hvordan hun mon så ud.

- Vi ved, at hun blev begravet en sommerdag, og derfor har vi gjort hende lettere solbrun, forklarer forskningsprofessor Karin Margarita Frei i pressemeddelelsen, ifølge Videnskab.dk.

- Analyser af hendes hår indikerer, at den sidste del af hendes liv var hårdt. Hun har været syg eller sultet i perioder. Derfor har hun fået svage, røde rander under øjnene, fortsætter hun.

Mette Boritz håber, at museets gæster i fremtiden kommer til at møde flere digitale udgaver af vores forfædre.

- Vores ønske er samtidig at skabe en stærkere forbindelse til fortiden, og det opnår man bedst, hvis man kan identificere sig med et fortidsmenneske. Nu kan man så stå ansigt til ansigt med Egtvedpigen, udtaler udstillingsredaktøren i pressemeddelelsen, ifølge Videnskab.dk.

Hermod Lannungs Fond har støttet tilblivelsen af Egtvedpigens avatar.

