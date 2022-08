400 år gammelt skibsvrag stammer måske fra Danmark

Et utrolig velbevaret fund på bunden af en tysk flod kan vise sig at være dansk

Tiden læger alle sår. Sådan lyder mundheldet, der tit bliver givet videre i svære tider.

Det er også korrekt, at alt falmer og forsvinder med tiden. Det er blandt andet det, der gør det så spektakulært, at man har fundet et velbevaret handelsskib fra det syttende århundrede på bunden af floden Trave i det nordlige Tyskland.

Det beretter Universitetet i Kiel i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk, hvor du kan se en video af vraget.

Skibet blev egentlig opdaget ved en tilfældighed, da lokale myndigheder foretog en rutinemæssig opmåling af floden på strækningen mellem den nordtyske by Lübeck og Østersøen.

Her viste det sig, at der 11 meter nede lå noget stort gemt i mudderet.

Hen over de næste 8 måneder undersøgte forskere fra Universitetet i Kiel fundet, hvor dykkere over 13 undervandsture har optaget 464 minutters video af vraget.

Disse optagelser er efterfølgende blevet omdannet til en 3D-model, der afslører, at skibet har været mellem 20 og 25 meter langt.

Læs mere på Videnskab.dk: Verdens ældste intakte skibsvrag opdaget efter 2.400 år på havbunden

Undersøgelserne viser desuden, at vraget ud over velbevarede træbjælker også stadig lå inde med sin originale last: 150 tønder brændt kalk, der sandsynligvis stammer fra det nordlige Danmark eller Midtsverige, skriver Videnskab.dk.

Skibet er blevet dateret af tre uafhængige laboratorier, der alle har analyseret en prøve af træet. Her har man fastslået, at der er tale om et skib fra den såkaldte hanseatiske periode - nærmere bestemt midten af det syttende århundrede.

Og at skibsvraget er så velbevaret efter næsten 400 år, er et særsyn, især i den vestlige del af Østersøen. Her er det nemlig reglen nærmere end undtagelsen, at alt træ, der driver til havs eller synker i Østersøen, inden for relativt kort tid vil blive fortæret af pæleorme.

Arkæologernes teori er, at skibet hurtigt efter sin undergang blev dækket af et lag af fint mudder, der blev skyllet ind over det fra netop Østersøen. Mudderet har siden fungeret som en barriere mod de små 'rovdyr'.

Tiden kan dog stadig nå at gøre sit, hvis skibet får lov til at blive liggende på flodbunden. Derfor undersøger Universitetet i Kiel netop nu muligheder for at bjærge og bevare det historiske artefakt.

