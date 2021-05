465 til koncert uden afstandskrav: Ingen blev smittet

465 mennesker til en indendørskoncert med alkohol, dans og sang under den aktuelle corona-pandemi.

Det kan lyde som sprængfarlig smitte-cocktail, men det lader det – under de rette omstændigheder – ikke til at være. Det skriver Videnskab.dk.

I et nyt spansk studie, der er publiceret i tidsskriftet The Lancet Infectious Diseases, har en gruppe forskere inviteret 465 mennesker i Barcelona til indendørskoncert, der blev gennemført med særlige corona-forholdsregler. Det vil sige:

Alle 465 koncertgængere fik en kviktest inden koncerten

De havde N95-masker, der er lidt bedre end de ‘normale’ mundbind, på under hele koncerten

Koncerten blev gennemført på et spillested med gode ventilationsforhold

Til gengæld fik deltagerne lov til at synge og danse, og der var ingen afstandskrav

8 dage efter koncerten tog alle 465 koncertgængerne en PCR-test. Ingen af testene var positive.

Et lignende eksperiment blev gennemført i Liverpool i slutningen af april. Her var 3000 personer samlet til fest.

Studiet er godt gennemført, vurderer pandemiforsker Lone Simonsen overfor Videnskab.dk.

Men undersøgelsen er for lille, og selve omstændighederne under koncerten er for ideelle og kontrollerede til, at vi kan overføre resultaterne til virkeligheden i Danmark, mener Lone Simonsen, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Roskilde Universitet.

- Resultaterne er bare meget forventelige, når der er få deltagere, der har friske tests, og smittetrykket er lavt, siger Lone Simonsen, der leder RUC’s nye pandemi-forskningscenter PandemiX, til Videnskab.dk.

Det spanske studie blev desuden gennemført 12. december 2020, da smitten i Barcelona var lav og under kontrol. Der var således kun 221 smittede per 100.000 borgere i perioden dengang.

En anden detalje, der gør omstændighederne omkring det nye studie for »urealistiske”, er, at alle de 465, som var til koncerten, fik foretaget en kviktest af en sundhedsprofessionel i døren til eventet.

- Det er en vigtig detalje, for det ville være ideelt at bruge kviktests på den måde. Men i Danmark er reglen, at man har corona-pas, hvis man kan påvise en negativ test, der er 72 timer gammel. Så det er en anden situation, hvor flere smittede vil smutte ind, påpeger Lone Simonsen:

Men ville det så ikke være en idé, at man fik taget en test i døren til et arrangement?

- Ideelt set er det bedre. Men det er både dyrt og logistisk en udfordring. Og så det vist uvist, hvem der skal betale for det. Men det er netop det, der gør studiet lidt urealistisk, lyder det fra Lone Simonsen.

