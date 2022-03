500 år gammelt jordskred kan udløse ny tsunami

Et gammelt jordskred kan vise sig at vende tilbage med proportioner

Forskere er i et nyt studie kommet frem til, at lande omkring Det Røde Hav potentielt er i risiko for at blive ramt af en katastrofal tsunami.

Fra en ubåd fandt forskere fra University of Miami en kløft, der ifølge dem er resultatet af et 500 år gammelt undervandsjordskred, som dengang var skyld i en tsunami med 10 meter høje bølger, der ramte den egyptiske kyst.

Forskerne mener, at jordskredet kan blive udløst igen, og at det kan skabe en ny tsunami, der potentielt kan blive dobbelt så stor som dens forgænger, der raserede de egyptiske kyster for 500 år siden.

Det skriver Science Alert, ifølge Videnskab.dk.

Det Røde Hav ligger lige akkurat mellem to tektoniske plader. Det betyder, at en kløft i havet stille og roligt deler sig, fordi de to tektoniske plader bevæger sig, og det skaber en masse jordskælv i området.

Opdagelsen af et potentielt jordskred er dog ifølge forskerne bag studiet mere alvorligt end jordskælvsrisikoen, hvilket blandt andet skyldes, at Det Røde Hav er meget smalt, og at en potentiel tsunami derfor ikke ville kunne nå at svinde ind.

Et jordskred omkring Tiranstrædet, der er en 5 kilometer bred vandpassage, som forbinder Det Røde Hav med Akababugten, ville kunne skabe 20 meter høje bølger, der på altødelæggende vis kunne true Egyptens og Saudi Arabiens efterhånden tæt bebyggede kyster.

- Bare en lille rystelse det forkerte sted, kan få hele muren til at falde, hvilket kan skabe en meget større tsunami end den, der var der for 500 år siden, siger Sam Purkis, der er professor i marinegeologi og førsteforfatter på studiet, til Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Risikoen er særligt stor på grund af det faktum, at en tsunami vil ramme kysterne kun få minutter efter et jordskred.

Forskernes beregninger viser, at hvis der finder et 50 meter langt jordskred i Tiranstrædet sted, vil den egyptiske ferieby Sharm El Sheikh efter halvandet minut blive ramt af bølger, der kan blive op til 21 meter høje.

Hvis jordskredet fortsætter 100 meter mere, vil bølgerne potentielt blive op til 35 meter høje. Længere nordpå ved Mousa Bay vil bølgernes højde kunne nå helt op på svimlende 45 meter.

Forskerne håber, at deres forskning kan bevirke, at de potentielle undervandsjordskred i fremtiden monitoreres, ligesom man gør ved jordskælv, så en katastrofe med store konsekvenser kan blive undveget.

