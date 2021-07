5000 år gammel stenaldermand er det første kendte offer for pest

For 5000 år siden døde en 20-30-årig mand af en sygdom, der sidenhen skulle få kolossal betydning for samfundene i Europa.

Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Et forskerhold har undersøgt et skelet fundet i Letland i en delt grav sammen med en anden mand, en ung kvinde og en baby. De levede for mellem 5300-5050 år siden.

Det genetiske materiale blev screenet for kendte patogener, såsom netop Y. pestis - den bakterie, der forårsager pest. Patogenet fandtes ikke bare i den ene mands DNA-fragmenter, men også som proteiner. Det tyder på, at den nu uddøde pest-form fandtes i blodårene, da han døde.

- Indtil nu er det her det tidligste kendte pestoffer, siger professor Ben Krause-Kyora til The Guardian. Han forsker ved Christian-Albrect University i Kiel, Tyskland og er medforfatter på studiet.

Man har spekuleret i, om det var pest eller en anden dødelig sygdom, der skabte en enorm folkevandring i Europa for 5500 år siden. Pestfundet kunne umiddelbart pege i den retning. Men eksemplet manglede det gen, der gør det muligt for pesten af sprede sig via lus.

- Lusen synes at være en af de helt store vektorer, der driver den virkelig hurtige distribution og smitte i middelalderen, siger Krause-Kyora til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

I stedet har stenaldermanden formodentlig haft en pest-variant, der skyldes bid fra gnavere og forårsager blodforgiftning, eller lungepest, som smitter gennem dråber.

Studiet er udgivet i tidsskriftet Cell Reports.

