8.000 år gammel: Mystisk landsby 'på pæle' fundet i albansk sø

Byen var omkranset af så mange træspyd, at indbyggerne må have fældet en hel skov

Arkæologer har opdaget en landsby, der er estimeret til at være en af de ældste permanente bebyggelser fundet i Europa, i den albanske sø Lake Ohrid. Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Byen, som er dateret til mellem år 6000 f.v.t. og 5800 f.v.t., har været hjem for cirka 200 til 500 indbyggere.

De har boet i en form for pælehuse, der på meget kompleks vis var hævet op på stylter over jord og vand i sikkerhed fra oversvømmelser.

Byen ligger i dag under vand, så arkæologerne har trukket i dykkertøjet, når de har undersøgt den nærmere.

I et dyk for nylig gjorde arkæologerne endnu en interessant opdagelse. Byen har tilsyneladende haft et forsvarsværk med omkring 100.000 træspyd, og det har arkæologerne svært ved at forklare.

- De har været nødt til at fælde en hel skov for at kunne beskytte sig selv på den måde, siger Albert Hafner, der er professor i arkæologi på University of Bern i Schweiz og en af forfatterne bag studiet, til ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Hvorfor de har set sig nødsaget til at bygge så omfattende et forsvarsværk, kan arkæologerne endnu ikke forklare, men fremtidige ekspeditioner ned til søens bund skal være med til at undersøge netop det.

Det kommer til at fortsætte de næste to årtier, forklarer forskerne, og de 100.000 spyd er ifølge dem formentlig ikke den sidste hemmelighed, som Lake Ohrid og landsbyen gemmer på.

Se billeder fra de arkæologiske undersøgelser i nyhedsudsendelsen om landsbyen herunder.

