89-årig opfylder livslang drøm om en ph.d. i fysik

At det aldrig er for sent at lære nyt, er denne historie et inspirerende bevis på.

Efter at have startet nyt studie som 70-årig kan 89-årige Manfred Steiner nu officielt kalde sig ph.d. i fysik. Det skriver NBC News ifølge Videnskab.dk.

Den nyslåede ph.d. er dog langt fra fremmed for den akademiske verden.

Han er i forvejen uddannet hæmatolog – læge med speciale i blodsygdomme – foruden ph.d. i biokemi og tidligere professor ved Brown University. Han trak sig tilbage i år 2000.

- Jeg kunne ikke forestille mig at bruge livet på at spille golf hele tiden. Jeg ville lave noget, der holdt mit sind aktivt. Men det handler om, at – uanset hvad du vil – hvis du har en drøm, så følg den, siger Manfred Steiner i en pressemeddelelse fra Brown University, ifølge Videnskab.dk.

På trods af de medicinske bedrifter har fysikken været en livslang drøm for Manfred Steiner, der også døjede med helbredet undervejs i sine studier.

- Jeg klarede den, og det var det mest tilfredsstillende tidspunkt i mit liv, fortæller Manfred Steiner til NBC News, ifølge Videnskaab.dk.

Manfred Steiner voksede op i Wien i Østrig, hvor han blandt andet oplevede strabadserne under Anden Verdenskrig.

Han blev fascineret af fysik som teenager, men lod sig overtale til at blive læge i stedet af sin mor og onkel.

Han fik den medicinske kandidatgrad i 1955 fra Wien Universitet og flyttede hurtigt til USA, hvor han læste videre på både Tufts University og Massachusetts Institute of Technology.

Han blev professor og leder af den hæmatologiske afdeling ved Brown University fra 1985 til 1994.

I slutningen af sin karriere ledede han et hæmatologisk forskningsprojekt ved University of North Carolina, hvorefter han trak sig tilbage i år 2000.

Manfred Steiners ph.d.-vejleder var selv skeptisk, da han skulle undervise den 'nye' studerende, der allerede var i 70’erne.

Men så gik det op for ham, hvor seriøs Manfred Steiner var omkring forskningen.

- Hvis du lader forhindringerne afskrække dig, kommer du ingen steder. Noget, der virkelig gælder for Manfred, er, at han holder ved, fortæller Brad Marston, der er professor i fysik, til NBC News ifølge Videnskab.dk.

Manfred Steiner forsvarede sin afhandling i september efter at være kommet sig efter 'alvorlig sygdom'.

I afhandlingen udforsker han, hvordan elektroner i ledende metaller opfører sig kvantemekanisk, og hvordan fermioner kan omdannes til at opføre sig som bosoner.

Med sin ekspertise håber Manfred Steiner, at han kan hjælpe de professorer, han har lært at kende igennem sine studier.

- Jeg leder ikke efter en betalt stilling. Det punkt er jeg forbi, fortæller han til NBC News, ifølge Videnskab.dk.

