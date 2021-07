891 millioner år gammelt svampe-fossil er måske verdens ældste dyr

Den gamle svamp kan omskrive dyrelivets historie, men ikke alle forskere er overbeviste om, at det rent faktisk er et fossil.

En skuresvamp i dit rengøringsskab kan se gammel ud - men den vil formentlig aldrig blive lige så gammel som den svamp, en palæontolog mener, hun har fundet i det nordvestlige Canada.

Svampe-fossilet menes nemlig at være hele 891 millioner år gammel. Det er i givet fald det klart ældste dyr, der er fundet.

Det skriver tidsskriftet nature Nature i en meddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Fundet har skabt stor debat blandt palæontologer, da det ikke er alle, som mener, at der er nok beviser for, at det er et ældgammelt dyr, man har fundet.

Forskeren bag studiet, Elizabeth Turner, som er geolog og forsker i sedimenter ved Laurentian University i Sudbury i Canada, mener, at fundet peger på, at der er et stort hul i vores viden om verdens tidligste dyr.

De hidtil ældste dyr kendt for menneskeheden er 541 millioner år gamle og kom frem ved den kambriske eksplosion.

Under den kambriske eksplosion skete der en pludselig diversificering blandt dyr over en geologisk set kort periode. Disse dyr har man fundet mange fossiler fra.

Læs mere på Videnskab.dk: Sådan kan svampe redde verden – fra rensning af vand til nedbrydning af plastik

- Hvis jeg har ret, kom dyr til langt, langt tidligere end de hidtil tidligst kendte fossiler. Det betyder, at der er et stort hul i dyrs historie, som ikke er blevet bevaret lige så godt, udtaler Elizabeth Turner til Nature, ifølge Videnskab.dk.

Rachel Wood, der er geofysiker ved University of Edinburgh i Skotland, fortæller til Nature, at hun er skeptisk over for Turners studie.

Wood peger på, at krystaller nogle gange gror på en måde, som ligner levende organismer, og hentyder dermed til, at Turners fund måske slet ikke er et fossil.

- Det er så stor en påstand, at du virkelig bliver nødt til at udelukke alle andre muligheder. Mikrober producerer for eksempel underlige og fantastiske former, forklarer Rachel Wood til Nature, ifølge Videnskab.dk.

Debatten om, hvornår verdens ældste dyr levede, har stået på i årtier blandt palæontologer, og mon ikke den vil vare ved i lang tid.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Fascinerende havsvampe overrasker: Bevæger sig mere, end vi troede

Fossiler kan stamme fra Jordens første bakterier

Jagten på de ældste flercellede organismer