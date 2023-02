Årets bedste naturfotos: Publikums favorit kåret

Mere end 60.000 naturfans har talt: Her er vinderen af publikumskategorien i ‘Wildlife Photographer of the year’ 2023

Vores fantastiske klode bliver hvert år afbilledet af naturglade fotografer, der rejser til alverdens afkroge for at fange de mest underfundige, vilde og smukke naturbilleder.

Hvert år afholder Naturhistorisk Museum i London konkurrencen ‘Wildlife Photographer of the year’, og denne gang har mere end 39.000 ivrige fotografer indsendt deres allerbedste naturbilleder.

Ud af dem har juryen udvalgt 25 billeder, og senere i år vil de kåre vinderen. Men inden det sker, har mere end 60.000 naturfans stemt på deres favorit til publikumskategorien, People's Choice Award. Det skriver Videnskab.dk.

Vinderen blev den tyske fotograf Sascha Fonseca, der fangede det magiske billede af en sneleopard, som kan ses herover. Det majestætiske dyr er også kendt som ‘bjergets spøgelse’, fordi den er utrolig vanskelig at fotografere og lever i fjerne og ufarbare områder.

Det tog Fonseca tre år at fange billedet ved brug af en fotofælde, der uden madding og kun bevæbnet med tålmodighed ventede på, at sneleoparden passerede.

Selvom vinderen i publikumskategorien er kåret, så kæmper vinderfotoet og fire øvrige finalister stadig om at blive årets naturfoto 2023.

Her kan du se to af de andre finalister, der er med i kapløbet.

’Er du der stadig, mor?’ (Foto: Martin Gregus)

'Among the flowers' hedder billedet af en isbjørneunge, der nyder solen på en eng af blomstrende gederams nær Hudsonbugten i Canada.

Fotografen fortæller, at han iagttog den legende isbjørneunge, der engang imellem afbrød legen for at stille sig på sine bagben og kigge op over blomsterne for at få øje på sin mor, skriver Videnskab.dk.

Fotografen ønskede at fange verden fra ungens perspektiv, derfor placerede han sit kamera i et undervandshus tæt på jorden, gemt mellem blomsterne, mens han tålmodigt ventede i en sikker afstand derfra med en fjernbetjening.

Naturen er smuk, men også barsk. (Foto: Igor Altuna)

'Holding on' hedder dette billede af en savannebavian og dens unge, der klynger sig til sin døde mor, der hænger i munden på sin overmand, leoparden.

Billedet blev taget af den spanske fotograf Igor Altuna, der fortæller, at leoparden slentrede roligt tilbage til sin egen unge, der gav sig til at lege med bavianungen i en time, indtil den slog den ihjel. Det var nærmest, som om den var blevet givet et levende bytte som en lektion i at jage, bemærker han.

Det kan man kalde kameratække. (Foto: Marina Cano)

'Portrait of Olobor' hedder dette billede af den majestætiske hanløve, som var kendt og berygtet i Maasai Mara nationalpark i Kenya.

Det var en eftermiddag, da den spanske fotograf Marina Cano fandt Olobor, der lå og hvilede sig, skriver Videnskab.dk.

Cano ønskede at fange det majestætiske og stoiske portræt imod den mørke baggrund. Hun sænkede sit kamera fra bilen og fangede billedet i øjenhøjde med løven.

To ræve hilser kærligt på hinanden. (Foto: Brittany Crossman)

'Fox affection' hedder det sidste billede taget af den britiske fotograf Brittany Crossman på en kold dag på Prince Edward Island i Canada.

Det intime billede viser to ræve, der hilser på hinanden i en varm omfavnelse.

Ræven parrer sig om vinteren, og derfor er det ikke sjældent at se to ræve sammen på denne tid, men det varme øjeblik er alligevel et af de mest intime, som Crossman har set.

Som man kan se, bliver det ikke nemt at vælge en vinder blandt de fantastiske finalister, men det, som juryen blandt andet lægger vægt på, er fotografiets evne til at inspirere sit publikum.

Du kan også se samtlige af de utrolige finalister udstillet på Statens Naturhistoriske Museum frem til 27. august 2023.

