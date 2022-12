Årets sjoveste dyrefotos er kåret

Skvatter din kat pludselig ned fra sofabordet? Lander tennisbolden lige i synet på din hund?

Måske prøver de bare at sikre sig en plads blandt finalisterne i årets Comedy Wildlife Photography Awards!

Det er nemlig fotokonkurrencen, hvor det er tilladt at se den storslåede natur fra sin – tør vi sige det – lidt mere menneskelige side.

I år har konkurrencen modtaget omtrent 5.000 fotos fra over 85 lande i verden, og nu er vinderne endelig kåret.

Det skriver Videnskab.dk, hvor du kan se flere af de finurlige billeder.

Årets overordnede vinder, som du kan se øverst i artiklen, hedder 'Not so cat-like reflexes' og er taget af Jennifer Hadley fra USA.

Billedet viser en tre måneder gammel løveunge i Serengeti, Tanzania i et uelegant øjeblik.

Det var formentlig løveungens første gang i et træ, og han brugte lang tid på at finde et sted at komme ned igen.

Annonce:

Men til sidst sprang han ud i det med et lidt uheldigt resultat, fortæller fotografen.

Heldigivs landede han uskadt på jorden og løb afsted med nogle andre løveunger i flokken.

Dræber-laks nedlægger bytte. Foto: John Chaney/ Comedy Wildlife Photography Awards

af John Chaney fra USA viser en bjørn på laksejagt i Alaska.

Men med bjørnens chokerede udtryk skulle man næsten tro, det var laksen, der jagtede bjørnen.

Læs mere på Videnskab.dk: Gisp! Er det en kæmpeedderkop!? Se årets vindere fra naturfotografernes svar på Oscars

Fotografen har da også en fri, kunstnerisk fortolkning af motivet:

- Denne laks besluttede sig for at smække bjørnen i hovedet i stedet for at blive til frokost, kommenterer han om billedet, ifølge Videnskab.dk.

Abe, er du okay … er du okay, abe? Foto: Federica Vinci/ Comedy Wildlife Photography Awards

Billedet 'Monkey Wellness Centre' fra Cambodia ser næsten dramatisk ud, men scenen er helt afslappet, forsikrer den italienske fotograf Federica Vinci.

Annonce:

- Da jeg gik nær et cambodiansk tempel, hvor der boede flokke af vilde aber, kom jeg forbi denne scene: En vild abe i totalt afslappet tilstand, imens en ven tog sin af den, fortæller fotografen ifølge Comedy Wildlife Photography Awards.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Skadelig jul og hårdt nytår: De mange måder, det kan gå galt til jul

Forskere: Denne guldmønt viser, at fiktiv romersk kejser faktisk eksisterede

5 rum-opfindelser, du ikke ville være foruden i hverdagen



Mere viden: Verdens ældste DNA fundet i grønlandske mastodonter

--------- SPLIT ELEMENT ---------