Årets smukkeste astrobilleder er kåret: Se de flotte himmelfænomener

Lad dig fascinere af vores utrolige univers med dette års vindere af Astronomy Photographer of the Year-konkurrencen

Dommerne har talt, og vinderne af Astronomy Photographer of the Year-konkurrencen er fundet.

Det skriver Videnskab.dk.

Hæderen som ‘Overordnet vinder’ går til kinesiske Shuchang Dong, som fotograferede solformørkelsen i 2020 til kategorien ‘Vores sol’. Han var rejst til Tibet, hvor de normalt skyfri forhold egner sig godt til himmelrettet fotografi, men det skulle ikke være tilfældet på selve dagen.

Det hjalp måske Shuchang Dong, for han evnede at indgyde det årlige himmelfænomen med mystik og en fængende enkelthed, som viste sig at være en vinderkombination. Således lød begrundelsen hos den ene af konkurrencens dommere:

- Perfektion og simplicitet, det kan føre til et vinderbillede. Den kvadratiske beskæring og ringens mystik skaber en spænding, og den tågede, blålige himmel komplementerer den gule ring. Et sandt mesterværk.

Shuchang Dong må siges at være steget hurtigt til tops: For kun to år siden, i 2019, vandt han en delt førsteplads i kategorien ‘Bedste nybegynder'.

Du får her et udsnit af nogle af de forskellige vinderbilleder fra de forskellige kategorier. Du kan finde flere af de fænomenale billeder på Videnskab.dk.

Kategorien er i dette tilfælde næsten lidt misvisende, for Månen udgør kun den slørede forgrund: Bag Månen ser vi Venus rejse sig over horisonten med sin hvide, skydækkede atmosfære glinsende i sollyset. Billedet blev taget af en satellit i kredsløb om Månen og bringer om noget vores tætteste nabo i Solsystemet, Venus, en smule tættere på.

På vej mod Karastrædet, den nordlige grænse mellem europæiske og asiatiske farvande, fornemmede tredjestyrmand Dmitrii Rybalka, at der var noget i luften. Han skyndte sig ned for at hente sit kamera, løb tilbage til broen, og ganske rigtigt begyndte polarlyset aurora borealis kort efter sin dans henover himlen.

