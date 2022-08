Aber bruger sten som sexlegetøj

I en naturpark på Bali har makakaberne det så nemt, at de bruger deres fritid på at eksperimentere med omgivelserne, lyder det ifølge forskere

På Bali i Ubud Monkey Forest, der er det naturlige habitat for primaten javamakakken (Macaca fascicularis), lever makakaberne et liv i sus og dus.

Tre gange om dagen får aberne frugt og grønt fra parkens ansatte, og ikke nok med det bliver parken besøgt af 10.000 turister, der også fodrer dem. Det giver aberne en masse fritid.

I et nyt studie, der blev publiceret i tidsskriftet Ethology: International Journal of Behavioural Biology, bliver der argumenteret for, at javamakakaberne bruger den rigelige fritid på onani. Og det gør de ifølge forskerne ved hjælp af sten som sexlegetøj.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk, hvor du kan se en af forskernes videooptagelser og vurdere sagen selv.

I de seneste par år har man set, at makakaberne i skoven er begyndt at gnubbe og trykke på deres genitalier med sten. Det har givet forskere anledning til at lave en hypotese om, at de bruger stenene som sexlegetøj.

Forskerne baserer det blandt andet på, at aberne får erektion, når de bruger stenene til at røre ved deres genitalier, mens deres penis forbliver i ro, når de bruger stenene andre steder på kroppen.

Det er dog ikke kun hannerne, der gnubber stenene på deres genitalier, ifølge Videnskab.dk.

Hunnerne keder sig også, og i deres tilfælde er det interessant, at de virker til at udvælge deres remedier med omhu. Stenene skal tilsyneladende helst have en ru tekstur eller skarpe kanter.

Forskernes konklusion er derfor, at det faktisk er seksuelt motiveret, når javamakakaberne tilsyneladende bruger sten til at røre sig direkte på genitalierne.

Der findes dog endnu ikke et endegyldigt bevis på, at dyr bruger ting til at onanere, men det hænder, at det i hvert fald ligner det, skriver Videnskab.dk.

Årsagen til makakabernes opførsel skyldes ifølge forskerne al den fritid, som de blandt andet har fået, fordi de, som sagt, ikke behøver søge efter føde.

Det er til gengæld velkendt, at makakaber bruger sten som værktøjer, og at de ofte leger ofte med dem for at træne sig til at skaffe føde, men ifølge forskerne giver det fin mening i forhold til deres hypotese.

Aberne er fortsat med at lege med stenene, selvom de ikke behøver at træne sig til at skaffe føde, og det er med tiden ledt til, at de er begyndt at bruge dem på nogle lidt andre måder.

