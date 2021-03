Absinth-plante er truet af klimaforandringer

Når planeten bliver varmere, og isen trækker sig tilbage, har det konsekvenser for de alpine områders unikke planter. Det viser et nyt studie, skriver nyhedsportalen Eos ifølge Videnskab.dk.

Det vil blandt andet gå ud over planten Artemisia genipi fra bynke-familien, som er hovedingrediens i absinth og génépi.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvordan går verden under?

Den forudses at uddø sammen med adskillige andre plantearter, skriver Eos, der udgives af American Geophysical Union, ifølge Videnskab.dk.

- Planterne i studiet er centrale for økologiske netværk, der forsyner bestøver og rovdyr med mad og leveområder. Tabet af disse arter vil have utallige konsekvenser gennem hele netværket, og vi kunne se sekundær uddøen, siger studiets førsteforfatter Gianalberto Losapio, postdoc ved Stanfort Universitet, til Eos ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvad er mest usundt: Alkohol, stoffer eller cigaretter?

Ved at studere data fra 117 planter i 4 områder i de italienske alper og køre dem igennem matematiske modeller, forudsiger forskerne, at mere end halvdelen af planterne i studiet vil blive påvirket af isens tilbagetrækning.

Når isen forsvinder, begynder planterne først at samarbejde for at vokse, men som tiden går, og mere is forsvinder, vil mere end 10 af de studerede plantearter uddø lokalt, forudsiger forskerne.

Forskerne håber, at studiet kan hjælpe bevaringsøkologer i deres arbejde med at beskytte nøglearter, der står overfor lokal uddøen.

Andre artikler på Videnskab.dk

Hvorfor kan asiater ikke tåle alkohol?

Er elbiler bedre for klimaet end benzin- og dieselbiler?

Sådan afgør forskerne, om klimaforandringer er skyld i ekstreme vejrfænomener