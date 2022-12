Advarer mod skærm-brug: Kan have konsekvenser for børn

Det kan have konsekvenser, hvis man konsekvent bruger en skærm til at aflede og berolige sit barn, mener forskere

Mon ikke man skal lede længe efter forældre, der ikke en gang imellem har tyet til en skærm, når der skulle ro på gemytterne derhjemme.

Tablets og smartphones kan både berolige og underholde, men 'det kan have langsigtede konsekvenser, hvis det er ens regelmæssige go-to-strategi til trøst,' siger børnelæge Jenny Radesky fra University of Michigan i en pressemeddelelse.

I et nyt studie har hun og kolleger undersøgt, hvad der sker, når man konsekvent trøster sit barn med hjælp fra en skærm. De konkluderer, at metoden kan være medvirkende til at forhindre børn i at udvikle deres egne måder til at regulere følelser.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

422 børn mellem 3 og 5 år og deres forældre har deltaget i studiet, der er gennemført mellem august 2018 og januar 2020, altså før corona-pandemien vendte op og ned på skole- og hjemmelivet.

Øget brug af skærm til trøst kobles til flere humørsvingninger og øget impulsivitet, især hos børn, der allerede viste tegn på hyperaktivitet og voldsomt temperament.

Forskerne foreslår en række trøste-strategier, der hjælper barnet til at forstå sine følelser:

• Sanseoplevelser (at lytte til musik, klemme om en klump modellervoks, hoppe på trampolin).

• Sætte navn på de følelser, barnet har, og tale om dem.

• Udvikle en forståelse for forskellige følelser ved eksempelvis at give dem forskellige farver.

• Tilbyde alternativer til at afreagere (slå på puden i stedet for på din søskende/ven eksempelvis).

Et sidste godt råd fra forskerne er, at man taler med barnet om de nævnte trøste-strategier, mens barnet er glad og rolig.

Studiet er publiceret i tidsskriftet JAMS Pediatrics.

