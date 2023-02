Æder afføring nu

En gruppe kødædende planter på Borneo i Malaysia har omlagt deres kostplan og droppet insekterne til fordel for dyrelorte, og det har vist sig at have ernæringsmæssige fordele ifølge et nyt studie.

Det skriver mediet LiveScience ifølge Videnskab.dk.

Allerede i 2009 fandt forskere frem til, at disse planter ofte smovsede lorte i sig efterladt af træspidsmusen (Tupaia montana). Opfølgende studier viste, at også fugle- og flagermuselorte kunne friste.

De tropiske kødædende planter (Nepenthes lowii) har store, væskefyldte rør, som de bruger til at tiltrække insekter, myrer, edderkopper, skorpioner samt større væsner som frøer eller mindre gnavere. Denne diæt tilfører planterne næringsstoffer som nitrogen, fosfor og kulstof, og det har de brug for i næringsfattige omgivelser.

De kødædende planter plejede at fange deres bytte ved at lokke dem med sød nektar til at sætte sig på åbningen af de væskefyldte rør.

De nu lorte-spisende planter bruger samme metode, men i stedet for at fange de intetanende dyr, lader de dem spise nektaren og hvile sig, indtil de har lagt en lort, som derefter kan indtages i ro og mag.

I det nye studie målte man for første gang, om der er forskelle i næringsindholdet ved at sammenligne vævsprøver fra forskellige arter af kød- og lorteædende planter.

Forskerne fandt betydelige forskelle, fortæller botaniker ved Royal Botanic Gardens Victoria i Australien og medforfatter til studiet, Alastair Robinson:

- Vi fandt, at nitrogenindholdet var to gange højere i de arter, som spiste dyreekskrementer, end det er i andre arter af Nepenthes-familien.

Resultatet viser, at jo højere oppe i bjergene, planterne gror, jo større er behovet for at optage den nødvendige nærring, skriver forskerne bag studiet.

Studiet er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Annals of Botany.

