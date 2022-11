Ældgamle madvaner overrasker

Der har længe hersket mystik omkring vores madvaner i helt, helt gamle dage, men nu giver et nyt studie os nye svar på, hvad nogen spiste i en af de første rigtige byer 3.500 år f.v.t.

Det lader til, at vi mennesker i mange, mange år har været glade for kød.

Det skriver The Independent, ifølge Videnskab.dk.

Området Mesopotamien, som i dag kaldes Irak, er et af stederne, hvor de første byer blomstrede op. Udviklingen startede for 5.500 år siden.

Det område var det første til at masseproducere dybe tallerkner og skåle, som vi kender dem i dag. Og svaret på den daværende mesopotamiske befolknings madvaner findes da også i bunden af skålene.

I skålene fandt de arkæologiske forskere fra The University of Glasgow beviser for, at man spiste varieret, men at det især var kød, der var på menuen i form af langtidskogte kødretter og fond, hvilket kunne ses på de fedtaftryk, der var efterladt i skålene.

Det strider imod den hidtidige opfattelse om, at man primært spiste hvede, emmer og byg, skriver Videnskab.dk.

Skåle som dem, der er undersøgt, fandtes overalt i kobberalderen og kan ofte og også give et fingerpeg om andre ting end madvanerne:

- Vores resultater er et betydeligt fremskridt for studierne af tidlig urbanisering og de statslige institutioners fremkomst, siger Claudia Glatz, der er professor i arkæologi ved The University of Glasgow og står i spidsen for en arkæologisk undersøgelse af området, der i dag kaldes Irak, ifølge Videnskab.dk.

Studiet er bragt i det videnskabelige tidsskrift Science Direct.

