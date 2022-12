Aldrig før set i naturen 

En massiv meteorit på 15 ton har klaret turen gennem atmosfæren og bragt i hvert fald to mineraler med ned på Jorden, som aldrig før er set i naturen.

Det skriver Universty of Alberta i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Meteoritten ramte for to år siden i Somalia, og sidenhen har et team af forskere undersøgt et stykke af den og gjort sig vilde opdagelser.

De har klassificeret den enorme meteorit, som har fået navnet El Ali-meteoritten, i gruppen af IAB-meteoritter, som består af meteorisk jern. Og lynhurtigt fandt forskerne også ud af, at jernkæmpen fra rummet har bragt mineraler til Jorden, som førhen kun er blevet skabt i et laboratorium.

Det gjorde til gengæld, at de to nye mineraler blev identificeret på rekordtid af Andrew Locock, leder Electron Microprobe Laboratory ved University of Alberta. Han kunne nemt matche dem med to syntetiske, menneskeskabte modstykker.

- Den allerførste dag, han lavede nogle analyser, sagde han: Du har mindst to nye mineraler derinde, fortæller forsker Chris Herd, professor for Institut for Jord- og Atmosfæriske Videnskaber ved University of Alberta, i pressemeddelelsen, ifølge Videnskab.dk

- Det var fænomenalt. Normalt kræver det meget mere arbejde at nå frem til, at der er et nyt mineral, uddyber han.

Undersøgelserne peger på, at der potentielt kan være et tredje nyopdaget mineral i stykket fra meteoritten og højst sandsynligt endnu flere i hele den 15 ton kæmpe jernmeteorit.

Meteoritten i Somalia er den niende største sten fra rummet, der er fundet på Jorden. (Foto: University of Alberta)

Opdagelserne af de nye mineraler kan føre os nærmere en viden om forholdene i meteoritten, da den blev dannet, og dermed også i den asteroide, som meteoritten en gang var et stykke af.

Chris Herd forklarer også, at nyopdagede mineraler kan anvendes i andre interessante henseender.

- Hver gang man opdager et nyt materiale, finder materialeforskere det også interessant, fordi det nye materiale potentielt kan bruges i en række forskellige sammenhænge i samfundet.

Fundet blev for nylig offentliggjort af Chris Herd i et oplæg på konferencen Space Exploration Symposium

