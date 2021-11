Aldrig set før: Forskere finder ekstremt sjældent mineral i diamant

Dybt under Jordens overflade har forskere fundet et mineral, hvis eksistens man ellers troede var umulig at finde bevis for

Diamanter varer for evigt, de er en kvindes bedste ven, og så kan de indeholde ekstremt sjældne mineraler.

Forskere har i dette tilfælde fundet et så sjældent mineral i en afrikansk diamant, at man var overbevist om, at det aldrig ville lykkes at finde bevis for dets eksistens på Jorden.

Mineralet har det kemiske navn calcium-perovskite (CaSiO3), også kendt som davemaoite, og hører normalt kun til cirka 650 kilometer nede i Jordens kappe, skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Det er ikke, fordi forskerne ikke var klar over, at mineralet eksisterede. Det har nemlig længe været antagelse, at det nyfundne mineral udgør et vigtigt element i Jordens kappe.

Forskerne har dog aldrig kunnet finde direkte beviser for, at mineralet eksisterede, idet det nedbrydes til andre mineraler, når det nærmer sig Jorden overflade og trykket falder.

Nu er det lykkes takket være en diamant fra Botswana, der menes at være blevet formet cirka 660 kilometer under Jordens overflade.

En prøve af diamanten har vist, at den gemmer på en lille mængde af davemaoite, og på den baggrund har den Internationale Mine-association, International Mineralogical Association, bekræftet davemaoite som et nyt mineral.

- Opdagelsen af davemaoite kom som en overraskelse, fortæller Oliver Tschauner, førsteforfatter på studiet og mineralog ved University of Nevada, Las Vegas, til Live Science, skriver Videnskab.dk.

Det lykkedes Oliver Tschauner og hans kollegaer at finde frem til den lille prøve af davemaoite ved hjælp af en teknik kaldet synchrotron, der er en form for røntgen-afbildning, hvor røntgenstråler skydes ind på diamanten. Ved at måle vinklen og intensiteten på det lys, der sendes tilbage fra diamanten, har de kunnet tyde, hvad indholdet består af.

Ifølge Live Science spiller det nyfundne mineral en vigtig rolle for varmen i Jordens kappe, idet forskere mener, at mineralet måske også indeholder uran eller thorium - to stoffer, der udleder varme ved radioaktiv nedbrydelse.

Yingwei Fe, geofysiker ved Carnegie Institution for Science i Washington D.C., har ikke været involveret i studiet, men siger ifølge Live Science, at fundet af davemaoite giver håb for, at man i fremtiden kan gøre lignende opdagelser.

- Den direkte prøvetagning af den utilgængelige nedre kappe ville kunne udfylde vores videnshul om den kemiske opbygning af hele vores planets kappe, siger Yingwei Fe til mediet ifølge Videnskab.dk.

